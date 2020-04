Eles voltaram: Prefeitura de Formosa inicia tapa-buracos com cascalho

A Prefeitura de Formosa iniciou a operação tapa-buracos com cascalho. O registro foi feito por uma moradora na Avenida Senador Coimbra, próximo ao asilo.Formosa registrou o 4º caso confirmado de paciente com Corona Vírus, Covid-19A Prefeitura de Formosa já realizou duas dispensas de licitação para a pandemia Covid-19. Uma para distribuição de cestas no valor de R$ 147 mil do Fundo Municipal de Assistência Social e outra para máscaras e álcool em gel no valor de R$ 33 mil do Fundo Municipal de Saúde.Ainda com o decreto que restringia as aglomerações, diversos pastores reuniram no domingo (19), no gabinete do prefeito Gustavo Marques. Alguns estavam sem máscaras. A sala não possui muita circulação de ar por causa das janelas que possuem abertura horizontal bem pequena.A Ouvidoria de Formosa não respondeu até hoje solicitações de informações. O home-office dos servidores ao que tudo indica não está funcionando.