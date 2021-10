Aconteceu na tarde desta segunda-feira (18), a entrega de uma motoniveladora para a Prefeitura de Formosa. A emenda é do deputado federal José Nelto.A solenidade de entrega aconteceu na Garagem da Prefeitura. O valor da emenda da motoniveladora é R$ 860 mil reais.O novo veículo vai ser utilizado para melhorar as estradas para o escoamento da produção e garantir melhor trafegabilidade nas estradas.Em seu discurso, o prefeito Gustavo Marques agradeceu o empenho do deputado José Nelto. O chefe do executivo local também destacou que mais obras e serviços serão entregues a população.O deputado federal José Nelto comprometeu a trazer mais recursos para a cidade.