A primeira-dama, Caroline Marques, divulgou por meio das redes sociais o evento de lançamento da sua pré-candidatura a deputada estadual por Goiás.O evento acontecerá no próximo sábado, 16 de julho, às 9h30 no CTG de Formosa.As presenças do pré-candidato a senador, Alexandre Baldy e do pré-candidato a deputado federal, José Nelto são esperadas.O evento será o primeiro de lançamento de pré-candidatura em Formosa. Os demais cotados para buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás - Alego ainda não realizaram eventos de lançamento de pré-candidaturas para Alego.