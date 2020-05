Quanto a Prefeitura de Formosa já gastou no combate do coronavírus? Ninguém sabe!

O assunto era a Execução Orçamentária e Financeira das medidas relacionadas à Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do COVID 19. Os valores não incluem as tendas, cestas básicas e demais esforços referentes ao combate do coronavírus.



Vereadores da oposição alegam não ter acesso ao real gasto pagos dos cofres municipais pelo prefeito Gustavo Marques.



Quanto gastou?

Os pedidos de informação feitos pela Ouvidoria não estão sendo respondidos.



Casos

Formosa alcançou, na última terça-feira, 12 casos confirmados de coronavírus.



Objeto Valor Compra de Protetores Solares aos Profissionais de Saúde. R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais) Aquisição de Refeições R$ 36.960,00 (trinta e seis mil, novecentos e sessenta reais) Compra de Água Sanitária R$ 1.215,00 (hum mil, duzentos e quinze reais) Compra de Pulverizadores R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais) Compra de Materiais de Construção para o Hospital Municipal de Formosa (Combate ao COVID) R$ 1.332,80 (hum mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) Manutenção de Monitores Cardioversor R$ 19.830,00 (dezenove mil, oitocentos e trinta reais) Manutenção de Ventiladores Pulmonar R$ 29.724,00 (vinte e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais).

Aquisição de Lanterna 2 elementos, garrafa térmica e pilha grande. R$ 2.445,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais). Instalação de Parede de Gesso para o Hospital Municipal, no setor de Isolamento (COVID) R$ 2.855,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais). Aquisição de Ventiladores para o HMF. R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais). Vereadores da oposição alegam não ter acesso ao real gasto pagos dos cofres municipais pelo prefeito Gustavo Marques.Os pedidos de informação feitos pela Ouvidoria não estão sendo respondidos.Formosa alcançou, na última terça-feira, 12 casos confirmados de coronavírus.

Confira o ofício:

Em ofício que o Entorno Urgente teve acesso, os valores datam até o dia 4 de maio e foi enviado pelo secretário de Saúde, Breno Miranda, ao vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Formosa.