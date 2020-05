Empresária vai a Câmara de Formosa pedir reabertura de restaurantes, lanchonetes e academias

Uma empresária está inscrita para falar na Tribuna Livre, na Câmara de Formosa, nesta terça-feira (12), segundo a pauta da sessão.O pedido acontece um dia após Formosa acumular mais dois casos confirmados de coronavírus, sendo agora, 11 casos confirmados.No Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha, reafirmou que salões e academias não reabrirão, mesmo com o decreto do presidente Bolsonaro que declarou serviço essencial nessas duas.O governador Ronaldo Caiado, em entrevista à Globo News, afirmou que Goiás terá um novo isolamento “Qual é a metodologia implantada por nós? Nós vivemos um primeiro isolamento, colhemos o fruto, temos novamente agora uma perda dessa capacidade de manter as pessoas em casa, vamos fazer um segundo isolamento, depois vamos flexibilizar, e, se necessário, vamos fazer o terceiro isolamento. Nós vamos tratar de forma intermitente. Quando necessário, vamos ampliar a rigidez do isolamento” disse.Será votado também o requerimento do vereador Wenner Patrick sobre a prestação de contas da Prefeitura das cestas básicas.