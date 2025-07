A expoagro de Formosa-GO já tem data: Acontece do dia 30 de julho a 3 de agosto.Bruna Karla (30), seguido de Zezé di Camargo (31), Di Paullo e Paulino (01) vai ser a comemoração do aniversário de Formosa. Clayton e Romário (02) e Ícaro e Gilmar (03), encerrando a festa.A festa acontece no Sindicato Rural de Formosa. A entrada será gratuita.O evento terá parque de diversões, rodeio em touros, praça de alimentação e barracas espalhadas pelo parque de exposições.Mais detalhes serão divulgados ao longo do mês.