O Governo do Estado de Goiás iniciou o registro para o Programa Aluguel Social — "Pra ter onde morar," com um total de 1.439 vagas disponíveis para a cidade de Formosa.O período para se inscrever será de 30 de junho a 30 de julho. As inscrições podem ser feitas através do site aluguelsocial.agehab.go.gov.br ou pelo aplicativo Aluguel Social.O Governo de Goiás, em parceria com a Agência Goiana de Habitação (Agehab) e o programa Goiás Social, abriu as inscrições para o projeto Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em 15 cidades do estado. As famílias interessadas têm até o dia 30 de julho para se registrarem. Ao todo, são 7.294 vagas oferecidas, distribuídas entre as seguintes localidades: Acreúna (250), Água Limpa (50), Águas Lindas de Goiás (1.800), Anápolis (1.000), Aragarças (50), Aragoiânia (100), Fazenda Nova (75), Formosa (1.439), Gouvelândia (25), Itaberaí (200), Itauçu (80), Jaraguá (950), Jataí (250), Mairipotaba (25) e Valparaíso de Goiás (1.000).Para solicitar o benefício, é necessário apresentar comprovação de residência no município, estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, não possuir imóvel próprio e estar registrado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), juntamente com outros critérios específicos. O programa proporciona um auxílio mensal de R$ 350, que é transferido diretamente para as famílias beneficiadas durante 18 meses, com possibilidade de prorrogação em casos específicos.O Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social foi criado em 2021 com o objetivo de apoiar famílias que enfrentam vulnerabilidade social e não conseguem arcar com o aluguel de forma consistente. O valor mensal é creditado diretamente na conta do beneficiário, que tem a liberdade de escolher o imóvel, respeitando as regras estabelecidas pelo programa. Esta iniciativa é parte do Goiás Social e é gerida pela Agehab, com o suporte da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra).Informações AdicionaisAbertura das inscrições para o programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel SocialPeríodo: até 30 de julhoCidades com vagas disponíveis: Acreúna, Água Limpa, Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aragarças, Aragoiânia, Fazenda Nova, Formosa, Gouvelândia, Itaberaí, Itauçu, Jaraguá, Jataí, Mairipotaba e Valparaíso de Goiás.