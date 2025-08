A 73ª Expoagro de Formosa-GO é realizada pelo Sindicato Rural com apoio da Prefeitura.





Confira as atrações: Di Paullo e Paulino (01) vai ser a comemoração do aniversário de Formosa. Clayton e Romário (02) e Ícaro e Gilmar (03), encerrando a festa.





Autoridades estaduais vieram pra Formosa participar da 73ª Expoagro de Formosa-GO. O deputado Alessandro Moreira (PP) representante do Nordeste Goiano e o chefe de gabinete do presidente da Assembleia de Goiás - Alego, Rafael Soares, vieram representando a casa de leis estadual para a comemoração do aniversário da cidade.Os políticos foram recepcionados pelo presidente da Câmara de Formosa, vereador Filipe Vilarins e pela assessora da Alego, Carol Marques (PP).O vice-prefeito Ramos Somar (sem partido) representou a Prefeitura de Formosa.