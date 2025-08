O governador Ronaldo Caiado enfatizou a diminuição contínua nas taxas de criminalidade em Goiás ao apresentar nesta quarta-feira (30/07) o relatório das atividades das forças de segurança referente ao primeiro semestre de 2025.Ao comparar com o mesmo intervalo de 2018, nota-se uma queda em todos os indicadores criminais, superando os 90% nos casos de roubos e chegando a 60% nas estatísticas de homicídios. O homicídio doloso (que envolve intenção de matar) sofreu uma redução de 62% ao se observar os anos de 2018 e 2025. Foram registrados 414 homicídios no primeiro semestre deste ano, em contrapartida aos 1.083 ocorridos no mesmo período de 2018. Em 145 cidades, não houve registro de homicídios nos primeiros seis meses do ano.Nos casos de latrocínio, que envolvem roubo seguido de morte, a diminuição foi de 95% - com apenas 8 ocorrências este ano comparadas a 59 no mesmo intervalo de 2018.Ainda nessa comparação, verificou-se reduções acentuadas nos crimes de roubo a transeuntes, que caiu 92% (2.080 em 2025 contra 25.717 em 2018), roubo a estabelecimentos comerciais com uma redução de 92% (171 casos atualmente, 2.242 em 2018), roubo a residências que teve uma queda de 85% (200 registros em 2025 contra 1.330 em 2018) e roubo de carga que reduziu 98% (6 casos em 2025 comparado a 248 em 2018).Acompanhado dos líderes de cada corporação, Caiado fez questão de reconhecer a contribuição de cada um para alcançar esses resultados. Os dados apresentados são oriundos do Registro de Atendimento Integrado (RAI), que é utilizado por todas as forças de segurança do Estado, de acordo com as orientações da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).Os resultados refletem uma redução permanente, que também é confirmada por instituições independentes, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), que recentemente, considerando os dados de 2024, ressaltou uma queda de 52% nos homicídios em seis anos, assim como a diminuição nos crimes contra bens.ComparativoOs números de 2025 em relação ao mesmo período de 2024 reforçam a diminuição contínua nas taxas de criminalidade. O roubo a transeuntes caiu 34%, de 3.131 para 2.080. As subtrações de veículos com violência apresentaram uma redução de 22%, com 377 casos em 2024 e 293 em 2025. O roubo em comércios diminuiu 34%, passando de 261 para 171 neste ano, enquanto o roubo a residências registrou uma redução de 15%, de 236 no primeiro semestre do ano passado para 200 neste ano.O roubo de carga também teve uma diminuição de 40%, de 10 registros em 2024 para 6 neste ano. O roubo a instituições financeiras permaneceu em zero. O furto a transeuntes caiu 21%, de 2.888 para 2.291 registros. Já o furto de veículos teve uma redução de 13%, de 1.884 para 1.631 casos neste ano.Ao analisar os dados, o secretário de Segurança Pública, coronel Renato Brum, declarou que Goiás está no sétimo ano consecutivo de redução nos crimes contra a vida e o patrimônio.