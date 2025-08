O programa Pra Ter Onde Morar – Regularização Fundiária da Agência Goiana de Habitação (Agehab) conquistou uma das 27 premiações entre 143 propostas enviadas ao Prêmio Solo Seguro – Edição 2024/2025, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 25 de agosto, às 10 horas, no Auditório do CNJ, em Brasília. O evento será guiado pelo presidente do CNJ, o ministro Luís Roberto Barroso, acompanhado pelo corregedor-nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell Marques.Membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estarão presentes, assim como representantes do setor privado, instituições do registro de imóveis e organizações da sociedade civil que atuam com a regularização fundiária, tanto urbana quanto rural, no Brasil.Reconhecimento nacionalO presidente da Agehab, Alexandre Baldy, salienta a importância do reconhecimento nacional pelo trabalho desenvolvido em Goiás. O Prêmio Solo Seguro é uma iniciativa do CNJ que premia boas práticas que visam a promoção da regularização fundiária e da segurança jurídica, tanto em áreas urbanas quanto rurais, apoiando políticas públicas que incentivam a cidadania, a justiça social e o desenvolvimento sustentável. Dentre três categorias temáticas, a Agehab foi premiada na categoria I – Regularização Fundiária Urbana.