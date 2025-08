Após o êxito das edições anteriores, o evento #NoEntornoTem volta, agora em sua 3ª edição, com o objetivo de encantar ainda mais o público. Nos dias 23 e 24 de agosto, o Estacionamento 12 do Parque da Cidade (próximo ao Parque Ana Lídia), em Brasília, será o cenário de uma autêntica celebração das ricas culturas, gastronomia e turismo dos 13 municípios goianos que compõem a Região Metropolitana do Entorno do DF (RIDE/DF).Com entrada gratuita e aberta a todos, o evento busca alcançar e superar o sucesso em termos de público e atrações, consagrados em anos anteriores. Em cada estande, os participantes encontrarão experiências inusitadas, que incluirão informações sobre trilhas, cachoeiras, voos livres e demonstrações de garimpo não exploratório. Além disso, haverá uma variedade de produtos típicos, como queijos artesanais, cachaças, vinhos e itens provenientes da agricultura familiar.A gastronomia, um dos aspectos mais destacados da feira, oferecerá desde o tradicional biscoito de queijo frito acompanhado de café regional até pratos típicos goianos durante o almoço. A sobremesa que conquistou o coração do público, o sorvete de mandioca, que fez sucesso na edição anterior, também estará presente.Mais do que destacar as melhores ofertas das cidades goianas no Entorno de Brasília, a feira é um convite aos habitantes da capital para que conheçam de perto as produções culturais, econômicas e turísticas dessa região. As atividades programadas incluem apresentações artísticas, artesanato local, uma área dedicada ao agronegócio, espaço gratuito para crianças e uma vitrine para os empreendedores regionais que estão se destacando no mercado.Mais que um simples evento, a Feira #NoEntornoTem representa uma oportunidade de reforçar os laços entre a capital federal e os municípios vizinhos, demonstrando que essa área é vibrante em termos de identidade, criatividade e potencial. Trata-se também de uma chance para conhecer produtos rentáveis e estabelecer parcerias comerciais com produtores locais.A realização deste evento é uma iniciativa do Governo de Goiás, através da Secretaria do Entorno do Distrito Federal (SEDF-GO), contando com o apoio da Secretaria da Retomada, Goiás Turismo, Secretaria de Esporte e Lazer de Goiás (Seel), Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Governo do Distrito Federal (GDF), além do suporte da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Goiás.Serviço3ª edição #NoEntornoTem📍 Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade (ao lado do Parque Ana Lídia), Brasília (DF)📅 Data: 23 e 24 de agosto de 2025🎟️ Entrada: Gratuita✨ Atrações: Gastronomia, artesanato, produtos locais e regionais, espaço agro, apresentações culturais, área kids e divulgação de roteiros turísticos dos municípios do Entorno