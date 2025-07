O governador Ronaldo Caiado, junto com a coordenadora do Goiás Social, a primeira-dama Gracinha Caiado, estará realizando uma série de compromissos na cidade de Goiás, onde a transferência simbólica da capital acontecerá nesta segunda-feira (28/07).Às 9 horas, o governador inaugurará a nova unidade do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec), que se localiza no Bairro São Francisco. Este empreendimento representa um investimento de R$ 9,7 milhões e disponibilizará cursos técnicos gratuitos em várias áreas.Ainda na mesma localidade, Caiado lançará o projeto Rota da Fé – Peregrinando pelas Igrejas de Goiás e o livro Goiás Todas as Cores. Este projeto, promovido pelo Governo de Goiás através da Secretaria de Cultura (Secult), tem como objetivo fortalecer o turismo religioso e preservar o patrimônio histórico e arquitetônico da região. Em seguida, às 10h45, o governador fará uma visita à Igreja Nossa Senhora do Carmo, que está situada no centro da cidade.Às 11h50, o governador entregará um tomógrafo ao Hospital São Pedro D’Alcântara, um equipamento doado pela Secretaria de Estado da Saúde em homenagem aos 200 anos da instituição. Avaliado em R$ 458 mil, esse dispositivo verá um aprimoramento na estrutura do hospital, que atende mais de 40 municípios da área.No final da tarde, às 17h30, Caiado realizará a transferência da capital para a cidade de Goiás, com a instalação simbólica dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.A cerimônia, que ocorrerá em frente ao Palácio Conde dos Arcos, faz parte das celebrações oficiais pela fundação da antiga capital e inclui a inauguração da obra Solo Goiano, criada pelo artista Siron Franco, que inicia as homenagens aos 300 anos da cidade de Goiás.ServiçoTema: Transferência simbólica da capital para a cidade de Goiás por CaiadoData: Segunda-feira (28/07)Programação9h: Inauguração do Cotec e Lançamento do Projeto Rota da FéLocal: Rua Aeroporto, Bairro São Francisco – cidade de Goiás (GO)10h45: Visita à Igreja de Nossa Senhora do CarmoLocal: Rua Hugo Ramos, nº 20, Centro – cidade de Goiás (GO)11h50: Entrega de tomógrafo ao Hospital São Pedro D’AlcântaraLocal: Hospital São Pedro D’Alcântara, cidade de Goiás (GO)17h30: Cerimônia de instalação dos Poderes Executivo, Legislativo e JudiciárioLocal: Em frente ao Palácio Conde dos Arcos – cidade de Goiás (GO)