A partir de terça-feira (1º/07), o Governo de Goiás, em parceria com o Ministério da Saúde, começará a disponibilizar a vacina meningocócica ACWY no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças de 12 meses de idade. O cronograma de vacinação para os bebês inclui duas doses da vacina meningocócica C, que devem ser administradas aos três e cinco meses, além de um reforço aos doze meses. Este reforço agora será realizado com a vacina ACWY, que proporciona uma proteção mais eficaz.

No SUS, a vacina meningocócica ACWY já era oferecida a adolescentes entre 11 e 14 anos, sendo aplicada em dose única ou como reforço, dependendo do histórico de vacinação. A inclusão de crianças de 12 meses, substituindo a dose de reforço, está estabelecida na Nota Técnica nº 77/2025, que especifica os esquemas vacinais recomendados e conselhos sobre a aplicação da vacina.Crianças que já receberam as duas doses da vacina meningocócica C e o reforço não necessitam da ACWY neste momento. Por outro lado, aquelas que ainda não foram vacinadas até os 12 meses poderão receber a dose de reforço com a ACWY. A cobertura vacinal para crianças abaixo de 1 ano com a vacina Meningocócica C em Goiás é de 85,61% (dados até março de 2025).DoençaA meningite é uma enfermidade séria, caracterizada pela inflamação das membranas que protegem o cérebro e a medula espinhal. Essa condição pode ser resultado de infecções bacterianas, virais ou fúngicas. A doença pode causar sequelas severas, que incluem perda de audição, dificuldades motoras, problemas de fala e, em situações extremas, danos neurológicos irreversíveis. Em alguns casos, a meningite pode ser fatal.A forma bacteriana da doença se espalha principalmente de uma pessoa para outra, através das vias respiratórias. Também pode ocorrer como uma complicação de infecções não tratadas, como sinusite ou otite. Em Goiás, foram registrados 290 casos de meningite em 2024 e 50 mortes relacionadas. Neste ano, já houve 76 confirmações e 11 óbitos. A vacinação é a principal forma de prevenir a meningite.