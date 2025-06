Os empresários e outros envolvidos no esquema criminoso já são réus em ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida pelo MPGO neste primeiro semestre (OPERAÇÃO NABUCODONOSOR), quais sejam LUÍZ BRASIL CORREA JÚNIOR, ITAMAR CAETANO MONTEIRO, LEIDINA GOMES DE CASTRO MONTEIRO, AROLDO JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR, MILTON PEREIRA LOPES, ARTUR PEREIRA BARBOSA, WEDSON JUVÊNCIO BEZERRA, MARCUS VINÍCIUS DE ARAÚJO PEREIRA, DENNIS FREITAS OLIVEIRA e NATÁLIA BRITO MENDANHA.



Além da busca e apreensão, o juízo criminal determinou o afastamento dos servidores da SANEAGO de seus cargos por 180 (cento e oitenta) dias.



O material angariado na apreensão será agora analisado pela inteligência do MPGO para instruir o procedimento acima referido e esclarecer suspeito envolvimento de agentes políticos municipais e estaduais na contratação e/ou sua intermediação.



A operação contou com a participação de equipes da Polícia Militar (CHOQUE, ROTAM e CPE), PCGO, PMDF, GAECO/MPGO, CSI/GO e GAECO/MPDFT.

O Ministério Público desencadeou na data de hoje (24/06/2025) a operação denominada “RADIADOR”, cujo objetivo foi cumprir 15 (quinze) mandados de busca e apreensão para instruir procedimento de investigação criminal que tramita pela 3ª Promotoria de Justiça acerca da prática, em tese, de delitos contra a administração pública, mais precisamente fraude a licitação, corrupção e peculato (desvio de dinheiro público), ocorridos nos anos de 2023/2024 em cidades do entorno do Distrito Federal.Os mandados, expedidos pela 2ª Vara Criminal, foram cumpridos em Goiânia/GO, Brasília/DF, Águas Lindas/GO, Cocalzinho de Goiás/GO, Luziânia/GO, Mimoso de Goiás/GO e Padre Bernardo/GO.Os alvos da operação nesta etapa da apuração são todos servidores da Companhia de Saneamento de GoiásSANEAGO:a)- DANILO CAETANO DA SILVAb)- ADOLFO JOSÉ DE OLIVEIRAc)- ROSAMARA DE JESUS BRAGA MARQUESd)- LOURIVAL ANTÔNIO SARAIVA ANDRADEe)- THIAGO ELOY DA SILVAf)- THONY MARQUES ARANTESg)- WILSON FARIAS PIMENTAh)- WANER ERGAN DE SOUZA OLIVEIRAi)- WOGUITON VIEIRA DOS SANTOSj)- SUELEN VIEIRA DOS SANTOSk)- JOSÉ JOAQUIM NASÁRIOl)- ELDO DE SOUZA BRAGAA investigação do Ministério Público apurou o envolvimento, em tese, dos investigados em fraude a procedimento licitatório cujo objeto é o fornecimento de caminhões de água potável para municípios goianos situados no entorno por meio da empresa de Formosa/GO denominada SENDA.Os servidores da SANEAGO, supostamente, estavam coniventes com a não prestação do serviço conforme contratado, o que permitiu o enriquecimento ilícito por parte da empresa formosense, a qual assinou contrato de mais de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais).