A Moagem voltou, e é uma realidade viva em nossa cidade. A festa tem encantado a população. Confira quanto ficou o gasto empenhado da Prefeitura de Formosa até agora com a festa.A Festa segue firme, aquecendo os corações e resgatando nossas tradições mais profundas.Mais uma emoção vivida nesse grande reencontro com a nossa identidade. Nos engenhos de madeira, o som das moendas e o cheiro da cana moída nos levam de volta ao tempo dos nossos antepassados — celebrando a produção artesanal da farinha, do melado e da rapadura, símbolos da força e da cultura do povo formosense.A abertura oficial do rodeio trouxe ainda mais brilho.Pagos com recursos municipais:Fundação Museu Couros: R$ 117 milPagos com emendas parlamentares:Kleo Dibah: R$ 120 milDJ PERFORMANCE: R$ 60 milBANDA BRIZZA: R$ 60 milBANDA PANCADENCE: R$ 55 milBANDA MILEATOR: R$ 55 milLUCA E NATHAN: R$ 20 milTHALIA E THALEIA: R$ 15 mil