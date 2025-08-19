O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), juntamente com a Secretaria de Estado da Administração (Sead), implementou um novo formato de atendimento que proporciona maior eficiência e conforto aos cidadãos.A partir deste momento, uma variedade de serviços oferecidos pela Gerência de Regularização de Veículos poderá ser concluída na hora, no Vapt Vupt Padrão Detran, com agendamento prévio realizado pelo Portal Expresso (http://go.gov.br).Nos dois primeiros dias de operação, foram registrados 216 atendimentos, todos resolvidos no mesmo dia. Anteriormente, o cidadão era obrigado a visitar a Gerência de Regularização de Veículos, receber instruções e, em seguida, protocolar o pedido. Esse processo era encaminhado através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e poderia levar vários dias para ser finalizado.Os serviços que agora são resolvidos de forma imediata incluem:Embargo e desembargo;Emissão de CRV, CRLV e CND;ATPV (com ou sem comunicado de venda);Inclusão e retirada de comunicado de venda;Benefício tributário (com a documentação completa);Ativação de frota inativa;Remoção de restrição de auto de infração (mediante processo protocolado e documento de liberação do órgão autuador);Autorização do Inmetro para alterações de características;Instruções para protocolar processos de alteração, sinistro, leilão, vistorias, entre outros.Somente as demandas que requerem análise de comissões específicas – como Comissão de Alteração de Características, Comissão de Sinistro, Comissão de Baixa e processos relacionados ao Renavan – não podem ser resolvidas imediatamente.O presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, enfatiza que a meta dessa inovação é aumentar o acesso da população aos serviços oferecidos pelo órgão. “Essa mudança proporciona mais rapidez, organização e eficiência no atendimento, além de diminuir a burocracia e o tempo de espera”, comenta o presidente.