O encontro reunirá especialistas de diversas regiões para debater gestão de resíduos, economia circular e educação ambiental.Brasília será o local de um encontro que acontecerá nos dias 3 e 4 de dezembro, reunindo representantes de várias partes do país para debater formas mais efetivas na administração de resíduos e na promoção da economia circular. O Ciclo Consciente de Boas Práticas Lixo Zero será realizado no Instituto Federal de Brasília, Campus Brasília, com a supervisão técnica do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) e a coordenação do Instituto Desponta Brasil, em cooperação com o Instituto Lixo Zero Brasil.Esse evento ocorre em um contexto que demanda atenção redobrada para as políticas de resíduos sólidos. Conforme dados técnicos da Adasa e do Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o Distrito Federal gera, em média, 0,94 kg de resíduos por pessoa diariamente, dos quais apenas 12,4% são realmente reciclados. Mais da metade do material que é levado aos aterros, cerca de 56%, é composta por resíduos orgânicos. Esses dados destacam a urgência de intensificar ações educacionais e incentivar práticas que diminuam o desperdício e promovam a reutilização de materiais.A programação do evento está dividida em três eixos que guiarão as discussões: Educar, Conectar e Reconhecer. No primeiro dia, serão apresentados projetos e experiências do Distrito Federal, com diálogos sobre educação ambiental, reuso, reciclagem e novas tendências relacionadas à agenda Lixo Zero. No dia seguinte, a programação assume uma perspectiva nacional, com iniciativas escolhidas por meio de chamada pública e discussões sobre políticas públicas, compostagem e soluções sustentáveis adotadas em várias regiões do país.O evento também oferecerá oficinas práticas, permitindo que os participantes se familiarizem com metodologias aplicadas. As atividades incluem Eco Criativo, Madeiras Plásticas, Upcycling e Musicalização Ambiental, todas voltadas para demonstrar processos que incentivam a criatividade, a reutilização e a conscientização ambiental.A programação culminará com a Premiação Lixo Zero 2025, que ocorrerá na noite de quinta-feira (4), no Arena BRB Mané Garrincha, no Espaço Cobogó. A cerimônia celebrará iniciativas que têm contribuído para a promoção da sustentabilidade, reconhecendo cooperativas, instituições públicas, educadores e empreendedores comprometidos com a inovação e um impacto social positivo.O Ciclo Consciente faz parte de um conjunto de ações que o Instituto Desponta Brasil tem implementado nos últimos anos para fortalecer a gestão ambiental no Distrito Federal. Desde 2018, a instituição tem colaborado com o governo local na organização de eventos e programas voltados para a educação ambiental, inclusão produtiva e valorização das cooperativas de catadores.Em 2018, o instituto promoveu o 1º Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, que trouxe especialistas brasileiros e internacionais para discutir modelos inovadores de gestão de resíduos. Em 2020 e 2022, realizou a Semana Lixo Zero, envolvendo comunidades, escolas e organizações em atividades que promovem o consumo consciente e o fortalecimento da reciclagem. No ano de 2021, a segunda edição do Congresso Lixo Zero ampliou o diálogo técnico ao reunir experiências de diferentes estados e consolidar práticas que hoje são referências a nível nacional.A edição de 2025 dá continuidade a essa trajetória histórica ao incluir oficinas práticas, métricas de impacto e novas maneiras de apresentar iniciativas, ressaltando a posição do Distrito Federal como um espaço de inovação e um exemplo na formulação de políticas públicas voltadas para o meio ambiente.Ciclo Consciente de Boas Práticas Lixo Zero· Data: 3 e 4 de dezembro· Horário: das 9h às 17h· Local: IFB – Campus Brasília (SGAN 610)· Inscrições: por meio de formulário onlinePremiação Lixo Zero 2025· Data: 4 de dezembro· Hora: 19h30· Local: Arena BRB Mané Garrincha – Espaço Cobogó