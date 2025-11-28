O novo líder da instituição foi aprovado na quarta-feira (26) pelo Banco Central.Nelson Antônio de Souza tomou posse na quinta-feira (27) e passou a ser o presidente do Banco BRB. Ele é o 22º presidente na história da entidade. Seu nome foi aprovado na quarta-feira (26) pelo Banco Central. A posse foi realizada pelo presidente do Conselho de Administração do BRB, Marcelo Talarico.Ao assumir, o novo presidente mencionou que o período exige muito empenho e dedicação. Para ele, é fundamental que, ao final do mandato, haja um sentimento de orgulho em relação ao percurso, com resultados sustentáveis e valorização das pessoas.Com mais de quarenta anos de experiência no setor financeiro, o novo presidente traz uma vasta bagagem para a instituição. Nascido em São Paulo, Souza se mudou para o Piauí ainda na infância. Possui MBA em Consultoria Empresarial pela Universidade de Brasília (UnB), além de em Administração e Marketing pelo Instituto de Estudos Empresariais do Rio de Janeiro. Souza é formado em Letras e Psicologia.Iniciou sua carreira como menor aprendiz no Banco do Brasil, onde se tornou funcionário público. Entrou na Caixa Econômica Federal, também por meio de concurso, em 1979.Desempenhou diversos papéis na Caixa, sendo vice-presidente de Habitação e, em 2018, assumiu a presidência da instituição. Também presidiu o Banco do Nordeste (BNB), a Desenvolve SP e a BrasilCap. Mais recentemente, foi vice-presidente da Elo.Reconhecido por sua abordagem técnica e pela defesa da governança, transparência e gestão de riscos, ele se compromete a implementar um “choque de gestão” para aumentar a reputação e a eficiência do BRB, valorizando os colaboradores e a população de Brasília.