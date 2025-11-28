O Governo de Goiás, em colaboração com a Universidade Estadual de Goiás (UEG) e a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), firmou nesta quinta-feira (27/11) um convênio que estabelece a Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Cultural e anuncia a abertura de seus editais de seleção.O evento ocorreu no gabinete da Reitoria da UEG, em Anápolis, formalizando a colaboração com a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural (RTVE).Este é o primeiro curso de pós-graduação em Gestão Cultural gratuito oferecido pelo Governo de Goiás, representando um marco significativo na política de formação e capacitação profissional do Estado.Com duração de 18 meses e início programado para fevereiro de 2026, o curso reafirma o compromisso da atual administração em qualificar gestores públicos e agentes culturais, auxiliando no fortalecimento do setor cultural em Goiás.Financiado pela Secult e coordenado pelo Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual da UEG (CriaLab), o curso será realizado na Unidade Universitária Goiânia-Laranjeiras e será oferecido na modalidade Educação a Distância (EaD), com aulas síncronas e telepresenciais, apoiadas pelo Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) da UEG.A especialização é direcionada a gestores culturais do Governo do Estado, das prefeituras e à comunidade externa.Começando no dia 27 de novembro, todas as informações e editais poderão ser acessados no site do CriaLab | UEG: https://crialab.ueg.br.