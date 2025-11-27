O livro etnofotográfico intitulado SHANE NI TSÃI | A Voz da Floresta será lançado nesta quinta-feira, dia 27 de novembro, na Casa de Cultura Oca Brasil, localizada em Alto Paraíso de Goiás. O evento, que terá entrada livre, está programado para começar às 19 horas.A programação inclui uma sessão de autógrafos, a exibição de imagens do livro e uma roda de conversa com membros da família Shanenawa.Este projeto foi habilitado pelo mecanismo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), gerido pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás).LivroAs imagens foram capturadas pela artista e pesquisadora Luana Medeiros, enquanto os textos são narrados na íntegra por Naynawa Shanenawa, que é o líder espiritual da Aldeia Shane Kaya. Segundo Naynawa, tal registro desempenha um papel crucial na preservação do saber ancestral.Obra sobre o povo ShanenawaO livro SHANE NI TSÃI | A Voz da Floresta já passou por cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, faz sua chegada a Goiás, trazendo narrativas e imagens que refletem a memória viva do povo indígena Shanenawa, também conhecido como Povo do Pássaro Azul. Essa iniciativa oferece gratuitamente e-book e audiobook com audiodescrição.Além disso, no site da Editora Dialética, a obra impressa pode ser adquirida, ampliando o acesso ao conteúdo e conectando diferentes públicos à cultura de um dos povos mais antigos da Amazônia. A edição impressa, limitada a 400 cópias, pode ser encomendada através do site da editora ou diretamente com a coautora.ServiçoLançamento do livro SHANE NI TSÃI | A Voz da FlorestaData: Quinta-feira, 27 de novembroHorário: das 19h às 21hLocal: Casa de Cultura Oca Brasil – Chapada dos Veadeiros (Av. Ary Valadão Filho – Centro, Alto Paraíso de Goiás)Entrada livre