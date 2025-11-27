

📢 Comunicado Oficial

Em razão de recente decisão da Corregedoria do Foro Extrajudicial do TJGO, fui afastado liminarmente das funções no Registro de Imóveis de Formosa/GO. Esclareço que a medida tem caráter provisório e cautelar, no curso de um processo administrativo disciplinar ainda em fase inicial.



O processo refere-se ao registro do condomínio Santa Felicidade. Desde o início dos questionamentos envolvendo o Residencial Santa Felicidade, venho atuando ativamente para a regularização do empreendimento, sempre respeitando os prazos, as normas legais e colaborando com a Direção do Foro e a Corregedoria.



Ressalto que o processo de registro do condomínio só avançou nos últimos anos por minha própria iniciativa, tendo solicitado pessoalmente o andamento de providências que estavam paradas há anos.



Confio plenamente na Justiça e sigo à disposição para todos os esclarecimentos, com a serenidade de quem sempre atuou com transparência, zelo e responsabilidade na função pública.



🤝 Agradeço a todos que têm manifestado apoio neste momento.



José Túlio Valadares Reis Júnior

O responsável pelo Primeiro Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Formosa, Dr. Túlio foi afastado liminarmente por um procedimento administrativo inicial.Túlio é um dos maiores defensores da regularização fundiária no município e um dos maiores especialistas da região. O tabelião foi decisivo para a montagem do Plano Diretor e da regularização fundiária.O Entorno Urgente se solidariza com o profissional que tão bem atuou no município defendendo os mais vulneráveis. São inúmeras as matérias que relatamos sobre a regularização fundiária que Túlio sempre defendeu ao lado da Prefeitura de Formosa.Segue a nota: