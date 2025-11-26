A Emater Goiás anunciou os municípios ganhadores do Prêmio Goiás Agro nesta terça-feira (25/11). A finalidade da ação foi homenagear os trabalhos das prefeituras em projetos voltados para o desenvolvimento rural, integrando aspectos de produtividade, sustentabilidade e qualidade de vida.
A premiação foi dividida em cinco categorias principais. Os municípios foram avaliados conforme seu porte populacional, categorizados em quatro faixas:
Micro (até 5 mil habitantes);
Pequeno (5.001 a 15 mil);
Médio (15.001 a 50 mil);
Grande (acima de 50 mil habitantes).
Para o presidente da Emater, Rafael Gouveia, os municípios premiados mostraram que é plenamente viável gerar renda, fomentar o desenvolvimento e preservar o meio ambiente simultaneamente.
A entrega dos prêmios aos representantes de cada município acontecerá no dia 5 de dezembro, durante o encerramento do evento Agro é Social, na Regional Rio das Antas, no Centro de Convenções de Anápolis.
Prêmio Goiás Agro
Categoria Promoção do Desenvolvimento Econômico Rural
Grande Porte – Rio Verde
Médio Porte – Goiás
Pequeno Porte – Iaciara
Micro Porte – Cristianópolis
Categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade
Grande Porte – Aparecida de Goiânia
Médio Porte – Nerópolis
Pequeno Porte – Caturaí
Micro Porte – Urutaí
Categoria Infraestrutura para o Campo
Grande Porte – Formosa
Médio Porte – Silvânia
Pequeno Porte – Mambaí
Micro Porte – Cristianópolis
Categoria Assistência Técnica e Extensão Rural
Grande Porte – Formosa
Médio Porte – Abadiânia
Pequeno Porte – Iaciara
Micro Porte – Urutaí
Categoria Apoio Social no Meio Rural
Grande Porte – Itumbiara
Médio Porte – Silvânia
Pequeno Porte – Iaciara
Micro Porte – Urutaí
