A Emater Goiás anunciou os municípios ganhadores do Prêmio Goiás Agro nesta terça-feira (25/11). A finalidade da ação foi homenagear os trabalhos das prefeituras em projetos voltados para o desenvolvimento rural, integrando aspectos de produtividade, sustentabilidade e qualidade de vida.

A premiação foi dividida em cinco categorias principais. Os municípios foram avaliados conforme seu porte populacional, categorizados em quatro faixas:

Micro (até 5 mil habitantes);

Pequeno (5.001 a 15 mil);

Médio (15.001 a 50 mil);

Grande (acima de 50 mil habitantes).

Para o presidente da Emater, Rafael Gouveia, os municípios premiados mostraram que é plenamente viável gerar renda, fomentar o desenvolvimento e preservar o meio ambiente simultaneamente.

A entrega dos prêmios aos representantes de cada município acontecerá no dia 5 de dezembro, durante o encerramento do evento Agro é Social, na Regional Rio das Antas, no Centro de Convenções de Anápolis.


Prêmio Goiás Agro

Categoria Promoção do Desenvolvimento Econômico Rural

Grande Porte – Rio Verde

Médio Porte – Goiás

Pequeno Porte – Iaciara

Micro Porte – Cristianópolis

Categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade

Grande Porte – Aparecida de Goiânia

Médio Porte – Nerópolis

Pequeno Porte – Caturaí

Micro Porte – Urutaí


Categoria Infraestrutura para o Campo

Grande Porte – Formosa

Médio Porte – Silvânia

Pequeno Porte – Mambaí

Micro Porte – Cristianópolis


Categoria Assistência Técnica e Extensão Rural

Grande Porte – Formosa

Médio Porte – Abadiânia

Pequeno Porte – Iaciara

Micro Porte – Urutaí


Categoria Apoio Social no Meio Rural

Grande Porte – Itumbiara

Médio Porte – Silvânia

Pequeno Porte – Iaciara

Micro Porte – Urutaí
Tags

pessoas comentaram

Postar um comentário

Postagem Anterior Próxima Postagem