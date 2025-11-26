



A Emater Goiás anunciou os municípios ganhadores do Prêmio Goiás Agro nesta terça-feira (25/11). A finalidade da ação foi homenagear os trabalhos das prefeituras em projetos voltados para o desenvolvimento rural, integrando aspectos de produtividade, sustentabilidade e qualidade de vida.A premiação foi dividida em cinco categorias principais. Os municípios foram avaliados conforme seu porte populacional, categorizados em quatro faixas:Micro (até 5 mil habitantes);Pequeno (5.001 a 15 mil);Médio (15.001 a 50 mil);Grande (acima de 50 mil habitantes).Para o presidente da Emater, Rafael Gouveia, os municípios premiados mostraram que é plenamente viável gerar renda, fomentar o desenvolvimento e preservar o meio ambiente simultaneamente.A entrega dos prêmios aos representantes de cada município acontecerá no dia 5 de dezembro, durante o encerramento do evento Agro é Social, na Regional Rio das Antas, no Centro de Convenções de Anápolis.Categoria Promoção do Desenvolvimento Econômico RuralGrande Porte – Rio VerdeMédio Porte – GoiásPequeno Porte – IaciaraMicro Porte – CristianópolisCategoria Meio Ambiente e SustentabilidadeGrande Porte – Aparecida de GoiâniaMédio Porte – NerópolisPequeno Porte – CaturaíMicro Porte – UrutaíCategoria Infraestrutura para o CampoGrande Porte – FormosaMédio Porte – SilvâniaPequeno Porte – MambaíMicro Porte – CristianópolisCategoria Assistência Técnica e Extensão RuralGrande Porte – FormosaMédio Porte – AbadiâniaPequeno Porte – IaciaraMicro Porte – UrutaíCategoria Apoio Social no Meio RuralGrande Porte – ItumbiaraMédio Porte – SilvâniaPequeno Porte – IaciaraMicro Porte – Urutaí