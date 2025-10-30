A Rede Estadual de Proteção, Defesa e Garantia de Direitos da Pessoa Idosa do Estado de Goiás organiza o Encontro das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), programado para o dia 14 de novembro, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), das 7h30 às 16h30.Este evento conta com a colaboração do Ministério Público de Goiás, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds-GO), do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (Cedpi-GO), da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Gerência de Vigilância Sanitária Estadual (CFMSis/GVS/Suvisast/Suvisa-GO).O encontro tem como meta promover a capacitação técnica e o fortalecimento da gestão das ILPIs do Estado de Goiás, assim como fomentar o diálogo entre as diversas instituições envolvidas na proteção dos direitos dos idosos. A intenção é aprimorar a atuação conjunta visando a melhoria na gestão, no cuidado e na fiscalização das ILPIs.Os participantes do evento incluem residentes, gestores e responsáveis técnicos das ILPIs, presidentes dos Conselhos de Direito da Pessoa Idosa, tanto Municipais quanto Estadual, fiscais de Vigilância Sanitária, membros do Ministério Público de Goiás, além de técnicos do Sistema Único de Assistência Social e do SUS.As inscrições para o Encontro das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) já estão disponíveis e podem ser realizadas por meio do link: https://www.even3.com.br/encontro-das-ilpis-e-a-rede-de-protecao-a-pessoa-idosa-do-estado-de-goias-639186ProgramaçãoA programação do evento tem início às 7h30, com um café da manhã de boas-vindas. Às 8 horas, será feita a abertura oficial, acompanhada de pronúncias das autoridades presentes. Às 9 horas, Lucineia Vieira Matos fará uma apresentação sobre o papel do Ministério Público na supervisão e acompanhamento das ILPIs. Logo em seguida, às 10 horas, Tatiana de Almeida Jubé, da Anvisa, discutirá a vigilância sanitária nas ILPIs, focando na RDC 502/2021 e no Roteiro Objetivo de Avaliação (Marp/ROI/Anvisa-MS).Das 11 horas até 11h30, haverá um intervalo para perguntas e esclarecimento de dúvidas, seguido por um almoço das 11h30 às 13 horas. A programação da tarde se inicia às 13 horas, com a palestra intitulada Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, apresentada por Yasmin Gonzaga de Freitas.Às 13h30, Lilian Dayane de Oliveira Rodrigues, da Seds, abordará o acolhimento de idosos no Suas. Às 14 horas, Marta Rovery de Souza, docente da UFG, apresentará o projeto Fim de Vida e Cuidados Paliativos na Terceira Idade.Às 14h30, Yan Guedes Ferreira, vice-presidente do Cedpi-GO, discutirá a visão dos Conselhos de Direitos nas ILPIs. Em seguida, às 15h20, Neusa Alves Pessoa e Juliana Batista de Noronha, da CFMSIS, apresentarão o Sistema de Informação Estadual para ILPIs. Por fim, das 16 horas até 16h30, haverá um novo espaço para perguntas e esclarecimentos de indagações, finalizando o evento às 16h30.