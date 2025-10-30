O festival promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa atraiu 82 mil visitantes, gerou mais de 5 mil postos de trabalho e arrecadou 77 toneladas de alimentos durante três dias de celebração.Sobradinho experimentou um final de semana memorável. De 24 a 26 deste mês, o estacionamento do estádio Augustinho Lima acolheu a sexta edição do Festival ExpoMix Brasil, organizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF). Com apresentações de Matheus & Kauan, Vitor Fernandes, Luan Pereira e vários outros artistas — tanto regionais quanto nacionais — o evento atraiu 82 mil visitantes, solidificando sua posição como um dos mais significativos festivais do seu tipo no país.Além de proporcionar diversão, o ExpoMix impulsionou a economia local e destacou a cultura como um meio de desenvolvimento. O festival gerou um impacto econômico de aproximadamente R$ 18,6 milhões no Distrito Federal, com um aporte público de R$ 6 milhões, além de criar 1.200 empregos diretos e 4 mil indiretos. O evento também promoveu uma ação social: o público doou 77 toneladas de alimentos não perecíveis, que foram destinadas a iniciativas solidárias em todo o Distrito Federal.Experiência cultural abrangenteCom uma infraestrutura similar à de grandes eventos nacionais, o espaço foi equipado com um enorme palco exclusivo, camarotes decorados, uma vila gastronômica, um bar temático e banheiros com climatização. A ambientação transformou Sobradinho em um cenário de espetáculo, apresentando uma área coberta, um parque de diversões, uma praça iluminada e locais instagramáveis que ampliaram a experiência dos participantes.