A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) comemora os excelentes resultados obtidos pela Campanha Portas Abertas, que foi realizada nas seis Policlínicas Estaduais. Esta iniciativa, que faz parte das atividades do Outubro Rosa, possibilitou a execução de 1.023 mamografias em mulheres com 40 anos ou mais em apenas cinco dias.Esse número representa 20% do total de mamografias efetuadas entre janeiro e setembro deste ano nas Policlínicas situadas em Goianésia, cidade de Goiás, Quirinópolis, São Luís de Montes Belos, Posse e Formosa.As estatísticas da SES indicam que, até setembro deste ano, foram realizadas 5.214 mamografias nas seis Policlínicas Estaduais, todas programadas através do Complexo Regulador Estadual (CRE).Campanha Portas AbertasDurante a Campanha Portas Abertas, que ocorreu entre 13 e 17 de outubro, os exames foram realizados em mulheres que compareceram de forma espontânea às unidades, sem a necessidade de agendamento prévio.O secretário de Estado da Saúde de Goiás, Rasível Santos, ressalta que a iniciativa Portas Abertas teve o importante papel de sensibilizar as mulheres sobre a importância de adotar atitudes que previnam o câncer de mama, ao mesmo tempo que promoveu a realização do exame essencial para a detecção da doença.