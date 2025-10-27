Previsão meteorológica, planejamento adequado e atenção aos sinais da natureza são cruciais para evitar acidentes; confira as orientações do CBMDF.Com a chegada da estação chuvosa, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) intensifica o aviso sobre os cuidados que devem ser tomados ao frequentar trilhas e cachoeiras. Durante esta época do ano, o aumento da quantidade de água em rios e quedas d'água oferece um risco elevado de deslizamentos, escorregões, quedas e afogamentos.De acordo com a corporação, a prevenção é a maneira mais eficaz de evitar acidentes. Planejar a visita, monitorar as condições meteorológicas e prestar atenção ao comportamento do ambiente natural são algumas das ações que contribuem para a segurança daqueles que buscam entretenimento em áreas abertas.Prepare-seNo Distrito Federal, alguns locais que já apresentaram ocorrências incluem trechos do Rio Paranoá, nas proximidades da barragem, e córregos nas áreas P Norte e P Sul. O major Walmir Oliveira ressalta que, ao chegar a um local para banho, é fundamental verificar o nível da água, identificar rotas de fuga possíveis e estabelecer sinais sonoros de emergência, como o uso de um apito.A seguir, veja os principais cuidados a serem adotados em cachoeiras e trilhas durante o período de chuvas.► Em situações de emergência, ligue para 193► Evite realizar esse tipo de atividade sozinho. Procure pessoas experientes ou um guia especializado► Confira a previsão do tempo e evite trilhas e cachoeiras em dias de chuva► Opte por trilhas que estejam sinalizadas e abertas para visitação► Use calçados e roupas apropriados para a atividade e leve sempre uma capa de chuva► Traga consigo uma lanterna e um apito de boa qualidade para emitir sinais sonoros► Leve água e comida suficientes para o trajeto, prevenindo-se para eventualidades► Ao se estabelecer nas margens de um corpo d'água, identifique marcos para o nível (onde a água toca uma pedra ou árvore), profundidade (onde é possível atravessar a pé ou nadando), transparência (se a água é limpa, turva ou barrenta) e velocidade (correnteza forte ou fraca)► Se houver alterações nas condições climáticas ou do local, suspenda imediatamente a atividade e procure um lugar seguro► Sempre mantenha uma rota de fuga em mente► Evite atravessar riachos com correnteza, mesmo que pareçam rasos► Em meio a uma tempestade, não busque abrigo sob árvores isoladas► Se ocorrer chuva com raios, e você estiver em área aberta, dirija-se ao ponto mais baixo do terreno, longe do alcance de enxurradas ou do curso d'água, e agache-se, mantendo os pés juntos, até que as descargas elétricas cessem ou que as nuvens carregadas se afastem.