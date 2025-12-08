A manhã deste domingo (7/12) foi repleta de alegria no Ginásio Goiânia Arena, na capital, durante a tradicional entrega de brinquedos do Natal do Bem, uma iniciativa promovida pelo Governo de Goiás em colaboração com o Goiás Social e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).O governador Ronaldo Caiado, juntamente com a coordenadora do Goiás Social e presidente da OVG, a primeira-dama Gracinha Caiado, e o vice-governador Daniel Vilela, fizeram a entrega de aproximadamente 20 mil presentes. Eles também assistiram a apresentações culturais e participaram do sorteio de bicicletas que foram doadas por secretarias estaduais e empresas envolvidas com a campanha. A festividade ainda contou com a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.Durante a celebração, o governador Ronaldo Caiado ressaltou a atenção do governo em relação à qualidade dos brinquedos e a relevância desta data para as famílias goianas. Em 2025, o Governo de Goiás adquiriu 665 mil brinquedos para a campanha do Natal do Bem, com um investimento de R$ 26,8 milhões. Todas as 246 cidades do estado receberão os brinquedos.A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, pontuou que a campanha cresce a cada ano, destacando que a alegria das crianças é a motivação por trás do trabalho. Desde o início da atual administração, em 2019, até 2024, foram entregues mais de 3,2 milhões de brinquedos na campanha, com um total de R$ 72 milhões investidos na aquisição dos presentes.Dentre os presentes que foram distribuidos no Natal do Bem deste ano, estão bonecas em duas versões (branca e negra) que cantam e ficam com as bochechas coradas; carrinhos que se transformam em patrolas; bolas de futebol e vôlei; e kits de panelinhas com peças completas de cozinha.A novidade para 2025 é o Jogo Imobiliário Goiás, que se assemelha ao clássico Banco Imobiliário, mas é adaptado com atrações turísticas do estado. O objetivo é promover o aprendizado de forma divertida.