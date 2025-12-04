Recentemente, a Emater Goiás finalizou uma imersão em inovações agrícolas na Israel. Esta experiência proporcionou um aprofundamento em centros de pesquisa e práticas de referência mundial em produção intensiva, manejo da água e inovações voltadas para o setor agropecuário. Representando o presidente da Emater Goiás e toda a delegação em Israel, o chefe de Gabinete da Emater, Edilson Alencar, destacou a relevância do intercâmbio internacional.Durante a última semana da visita técnica, o grupo explorou as regiões do Vale do Jezreel e das Colinas do Golã, onde teve a oportunidade de conhecer sistemas modernos de produção de leite, tecnologias avançadas de monitoramento zootécnico e modelos de gestão integrada de recursos hídricos, que são vitais para a sustentabilidade agrícola em áreas com um clima desafiador.A comitiva também visitou o Centro de Inovação Agrícola do Golã e diferentes kibutzim, onde foi possível observar, na prática, modelos que unem agricultura, indústria, pesquisa e agroturismo. A programação ainda incluiu uma imersão histórica na cidade de Jerusalém, com visitas ao Museu do Holocausto e à Cidade Velha, proporcionando uma compreensão mais ampla da cultura, história e formação do país.As atividades técnicas foram concluídas no Centro de Capacitação do MATC, que incluiu palestras sobre iniciativas de irrigação de precisão e estratégias eficazes para o uso consciente da água. Posteriormente, no Kibutz Gaash, o grupo participou de uma visita técnica a um pomar de abacate, onde puderam observar diretamente as tecnologias implementadas no cultivo da fruta, abarcando desde o manejo até a implementação de sensores e sistemas de precisão.No último dia, ocorreu a cerimônia de encerramento, onde foram entregues os certificados aos membros da comitiva. O evento foi prestigiado pela embaixadora e chefe adjunta da Mashav, Irit Savion Waidergorn, e pelo secretário da Embaixada do Brasil em Israel, Carlos Zimmerman, que estiveram presentes durante toda a cerimônia e realizaram a entrega dos certificados a cada um dos participantes.Finalizando a missão oficial, a comitiva recebeu uma recepção na Embaixada do Brasil em Israel, localizada em Tel Aviv, durante uma agenda institucional que reforçou a troca entre os países e a determinação de expandir parcerias nas áreas de inovação, agricultura e desenvolvimento rural.