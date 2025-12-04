Desde 2019, o Governo do Distrito Federal (GDF) destinou mais de R$ 1,7 bilhão para a melhoria das vias na região. Os trabalhos, realizados por instituições como Novacap e DER, e através de iniciativas como o GDF nas Ruas, têm proporcionado maior conforto e segurança para os habitantes de todas as regiões administrativas. Possuir asfalto de qualidade significa muito mais do que apenas dirigir em uma via bem conservada. Por exemplo, isso garante aos pais que seus filhos chegarão seguros à escola. Além disso, um trabalhador consegue passar mais tempo com sua família sem perder preciosos minutos contornando buracos. E, falando em gastos, isso significa também menos dinheiro sendo utilizado na manutenção de veículos como carros e motos.O GDF reconhece essa relevância. Por isso, foram dedicados mais de R$ 1,7 bilhão para restaurar as vias do DF, abrangendo desde as grandes avenidas, como o Eixo Rodoviário, até as pequenas ruas que passam em frente às casas dos brasilienses.No mês de maio deste ano, o GDF anunciou o programa GDF nas Ruas, focado principalmente na recuperação das superfícies de asfalto. Essa iniciativa envolve a Secretaria de Governo (Segov-DF), as administrações regionais, a Novacap e o DER-DF. A razão para esses trabalhos é que, em várias áreas da cidade, o estado do asfalto já não suporta apenas reparos superficiais, exigindo uma intervenção mais abrangente, com a completa restauração do pavimento.