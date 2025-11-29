Cerca de 300 alunos oriundos de Ceilândia e da Estrutural tiveram a oportunidade de entrar, pela primeira vez, no autódromo para assistir aos treinos da Stock Light e da Stock Car, eventos que fazem parte da programação de reinauguração do complexo que esteve fechado por quase 12 anos.Na tarde de sexta-feira (28), o Autódromo Internacional de Brasília recebeu a primeira audiência após a reabertura do local na quinta-feira (27), que passou por uma grande reforma realizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Aproximadamente 300 estudantes do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 2 da Estrutural e da Escola Classe (EC) 25 de Ceilândia tiveram a honra de adentrar, pela primeira vez, o complexo que esteve inativo por quase 12 anos.As crianças, com idades entre 10 e 12 anos, puderam assistir aos treinos da Stock Light e da Stock Car, competições que se realizarão oficialmente no sábado (29) e no domingo (30) no local, além de participarem de ações educativas. O intuito da visita foi aproximar os jovens do mundo do automobilismo.Os sentimentos de curiosidade, encantamento, emoção e euforia foram predominantes durante a visita dos estudantes ao autódromo. Para todos, foi um dia inédito, já que era a primeira vez que adentravam o autódromo brasiliense e podiam observar de perto os carros de corrida.Os jovens tiveram a oportunidade de ver todas as melhorias feitas no espaço — com os 5.384 metros de pista renovada e novo asfalto após a primeira fase das obras — e montada para as competições, incluindo as arquibancadas e boxes temporários prontos para serem utilizados no final de semana pelas equipes e pelo público — que pode atingir até 30 mil pessoas por dia.A programação teve início às 14h. A primeira atividade foi realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) e pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), abordando temas relacionados à segurança viária.Durante o final de semana, o público que retirou os ingressos oferecidos pelo Banco de Brasília (BRB) e pela Vicar [responsável pela organização do evento] previamente, poderá assistir de forma gratuita à etapa principal da 11ª rodada da Stock Car e da 6ª etapa da Stock Light. No sábado (29), ocorrerão os treinos oficiais e as corridas sprint da Stock Light e da Stock Car. Já no domingo, acontecerão as corridas principais das duas categorias.No que diz respeito à Stock Light, a competição revelará o campeão que se tornará o futuro piloto da Stock Car. Por sua vez, a Stock Car definirá, na etapa de Brasília, quais pilotos irão brigar pelo título da temporada em dezembro no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo.Reforma realizada em etapas.Com um investimento de R$ 60 milhões, a primeira fase da reforma teve como objetivo preparar e qualificar a pista para competições, realizando as adequações necessárias. A intervenção mais significativa dessa etapa foi na pavimentação. Totalmente transformado, o asfalto se tornou parecido com o utilizado no Autódromo de Interlagos, localizado em São Paulo. A espessura da camada de gap graded é de 20 centímetros, técnica que proporciona melhor aderência aos pneus, evita deformações permanentes e assegura resistência à drenagem, além de ter uma durabilidade estimada em 20 anos.A obra preservou o traçado original, que é considerado inovador e bastante elogiado, com algumas alterações para aumentar a capacidade para competições. Agora, os 5.384 metros da pista podem ser organizados em seis configurações diferentes — incluindo três principais — para atender a várias categorias de automobilismo e motociclismo, tanto nacionais quanto internacionais. Foram adicionadas novas curvas, totalizando 16; uma chicane antes da reta final; e a curva principal agora possui uma inclinação de cinco graus.A reforma também incluiu uma ampla atualização técnica para refazer a terraplanagem e a drenagem, além do paisagismo. A segunda fase, prevista para 2026, incluirá a entrega final dos boxes — um total de 40 — do kartódromo, que será homologado para competições, e do centro médico. A terceira fase contemplará a instalação de novos empreendimentos no chamado Racing Center, com lojas de automóveis e equipamentos esportivos, áreas para eventos e um Museu do Automobilismo.