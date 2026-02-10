De 14 a 17 de fevereiro, a Lagoa Feia será palco de quatro dias de muita música, alegria e celebração.Com entrada gratuita, o evento contará com grandes atrações, som automotivo a partir das 14h e shows a partir das 19h, garantindo entretenimento para toda a população e visitantes.Os artistas que vão se apresentar serão: Edy Britto & Samuel; Jiraya Uai; Bruno e Denner; Carlos e Jader; Ana Flavia; Ícaro e Gilmar; DJ Moisés Hamerski; Nobreak; Heydoc; Douth, entre outras atrações.A organização do evento ainda não divulgou as datas de cada artista.