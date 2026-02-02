O município de Formosa foi o terceiro maior do Brasil a adotar transporte público gratuito municipal. A partir desta segunda-feira (2), a cidade de Formosa vai ficar sem o ‘Transporte para Todos’, programa social que garantia mobilidade urbana gratuita. A Prefeitura aguarda a conclusão do Pregão para retomar o serviço. Segundo a Prefeitura, o processo de contratação emergencial demora 12 dias para ser concluído.





Foto/Reprodução: 3° Encontro do Seminário Internacional Transporte como Direito e Caminhos para a Tarifa Zero em junho/23

Formosa com seus 123 mil habitantes em agosto de 2021 foi a maior cidade de Goiás a adotar o transporte coletivo com tarifa zero. Em números nacionais, Formosa foi a 3ª maior cidade do país a adotar o transporte público gratuito e a 3ª cidade de Goiás a aderir ao movimento. Os dados de 2021 são do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC.O Pregão Eletrônico 82/2026 com valor estimado em R$ 5 milhões para contratação de empresa para prestação de serviços de transporte público ainda não foi concluído.Formosa-GO foi precursora do movimento, sediando o 3° Encontro do Seminário Internacional Transporte como Direito e Caminhos para a Tarifa Zero em junho de 2023. No evento foi apresentado de forma detalhada o programa Transporte para Todos de Formosa, um dos pioneiros no Estado de Goiás a oferecer tarifa zero no transporte público.