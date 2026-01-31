A Supercopa Rei, que ocorre neste domingo (1º de fevereiro), às 16h, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, não se limita apenas à disputa pelo título entre Flamengo e Corinthians. Com um público previsto de 70 mil espectadores, o estádio se tornará um espaço para uma grande manifestação coletiva contra o racismo através da campanha Cartão Vermelho para o Racismo.Antes do início da partida, funcionários da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) irão distribuir cartões vermelhos na entrada do estádio. Em seguida, jogadores, torcedores, membros das comissões técnicas e árbitros levantarão os cartões ao mesmo tempo, criando um momento de protesto e conscientização contra todas as formas de discriminação racial. A ação também será apoiada por telões e outros materiais de comunicação visual na arena, transmitindo ao público uma mensagem de intolerância ao racismo e valorização da diversidade. Essa iniciativa transforma um dos emblemas mais reconhecíveis do futebol em um instrumento de mobilização social.Idealizada pela Sejus-DF em colaboração com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a campanha teve seu lançamento em maio de 2025, durante uma partida entre Vasco e Palmeiras, também no Mané Garrincha, e desde então vem se espalhando para estádios em diversas localidades do país. Esse gesto já foi realizado em jogos do Campeonato Candango, da Copa do Brasil, de diferentes divisões do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17, sempre contando com a participação de atletas, árbitros e torcedores.Em Belém (PA), mais de 45 mil pessoas levantaram o cartão vermelho durante o clássico entre Remo e Paysandu, evidenciando a força da mobilização coletiva e ampliando a disseminação da mensagem antirracista em nível nacional.Nesta quinta-feira (29), foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o extrato do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo do Distrito Federal, através da Sejus-DF, e a CBF. Este documento formaliza a execução da campanha nas principais competições organizadas pela entidade, incluindo o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Brasileirão Feminino A-1 e a Copa do Brasil Feminina.Assinado em agosto de 2025 pelo governador Ibaneis Rocha, o acordo permanecerá em vigor até 2027 e consolida essa iniciativa como uma política permanente no combate ao racismo nos estádios. A parceria é parte da Política Distrital de Prevenção e Combate ao Racismo nos Estádios, estabelecida pela Lei Vinícius Júnior, e estabelece uma colaboração para ações de comunicação, mobilização de público e promoção de práticas antidiscriminatórias no futebol brasileiro.Deste modo, levantar o cartão vermelho transcende a ser uma atuação isolada e se torna parte do calendário oficial do esporte, transmitindo a mensagem de respeito, diversidade e intolerância ao racismo para milhões de torcedores em todo o país.