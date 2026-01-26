A alimentação nas escolas públicas do Distrito Federal dá boas-vindas ao ano letivo com importantes inovações e um aumento na qualidade nutricional. A Secretaria de Educação (SEEDF) aumentou a variedade de proteínas disponíveis nas refeições e, pela primeira vez, implementará um cardápio padronizado para todas as instituições, incluindo as escolas rurais. Essa iniciativa assegura uniformidade, constância no fornecimento e justiça no atendimento aos alunos.Agora, o cardápio contará com um total de 12 variedades de proteínas de origem animal, que abrangem carnes frescas e ovos. São oferecidos peito de frango congelado, coxas e sobrecoxas de frango, asas de frango, filé de tilápia, cortes de acém bovino em cubos e moído, patinho moído, lombo suíno, além de paleta suína tanto em peça whole quanto em pedaços.A merenda escolar da rede pública inclui mais de 80 itens, abrangendo legumes, frutas, grãos e produtos provenientes da agricultura familiar. Entre as adições desse grupo, estão o tomate-cereja, o quiabo e o mel. Através de licitações, foram também integradas frutas como laranja e manga. Itens como canela em pó, farinha de mandioca, leite de coco e cacau retornam ao menu, ampliando as opções nutricionais e de preparo das refeições.As inovações foram reveladas em uma visita técnica da secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, acompanhada pela subsecretária de Apoio às Políticas Educacionais, Fernanda Mateus, ao depósito central de alimentação escolar, situado no Setor de Indústria e Abastecimento (SAAN). Este espaço está devidamente abastecido para atender a todas as escolas da rede desde o começo das aulas, resultado de um planejamento contínuo e antecipado que já se estende por quatro anos, visando aprimorar o armazenamento e a logística.Com a uniformização do cardápio, a ampliação das opções de proteínas e a adição de novos alimentos, a Secretaria de Educação assegura a regularidade no fornecimento da merenda escolar e reforça seu compromisso diário com o bem-estar dos estudantes da rede pública do Distrito Federal.