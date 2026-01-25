A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), em colaboração com a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (SUDEC), intensificará a proteção dos cidadãos no dia da demolição do edifício Torre Palace Hotel, situado no Setor Hoteleiro Norte, enviando um comunicado oficial através do novo sistema Defesa Civil Alerta (DCA). A notificação será enviada no domingo (25) às 9h30, diretamente para os celulares na área de risco, como uma medida preventiva para aumentar a difusão da informação e reduzir a presença de pessoas na zona da operação.
A tecnologia utilizada é a transmissão por celular, que permite o envio de notificações para dispositivos compatíveis sem que seja necessário um cadastro prévio e com entrega imediata, incluindo aparelhos que estejam no modo silencioso. Sendo esse um recurso de grande alcance, desenvolvido para situações de emergências, o aviso poderá ser recebido em áreas adjacentes ao local do evento, ultrapassando os limites físicos do perímetro designado.
Essa iniciativa faz parte de um conjunto de medidas tomadas para assegurar que a demolição ocorra de maneira segura, seguindo os protocolos técnicos e operacionais. Durante o procedimento, existem riscos como a projeção de detritos e materiais, a criação de nuvens de poeira, vibrações no solo causadas pela onda de choque e ruídos intensos.
Para minimizar os impactos e aumentar a segurança, serão implementadas ações como a colocação de telas de proteção, sinalização abrangente na área de isolamento, além de alertas sonoros com sirenes dos veículos do Corpo de Bombeiros. “O alerta representa uma maneira moderna e eficaz de informar a população exatamente quando essa informação é crucial. A mensagem pode alcançar aqueles que estão nas proximidades, até mesmo fora do perímetro de bloqueio, pois o objetivo é prevenir e ampliar o alcance da comunicação. Ao receber o aviso, a pessoa deve evitar se deslocar para a área, respeitar as interdições e aguardar a liberação oficial da Defesa Civil”, enfatiza o subsecretário do Sistema de Defesa Civil, Sandro Gomes.
Aviso
Introduzido em setembro de 2024, o Defesa Civil Alerta foi criado pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), que é ligado à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O sistema utiliza a plataforma Interface de Divulgação de Alertas Públicos (IDAP), já utilizada para o envio de avisos por SMS e outros meios.
A tecnologia utilizada é a transmissão por celular, que permite o envio de notificações para dispositivos compatíveis sem que seja necessário um cadastro prévio e com entrega imediata, incluindo aparelhos que estejam no modo silencioso. Sendo esse um recurso de grande alcance, desenvolvido para situações de emergências, o aviso poderá ser recebido em áreas adjacentes ao local do evento, ultrapassando os limites físicos do perímetro designado.
Essa iniciativa faz parte de um conjunto de medidas tomadas para assegurar que a demolição ocorra de maneira segura, seguindo os protocolos técnicos e operacionais. Durante o procedimento, existem riscos como a projeção de detritos e materiais, a criação de nuvens de poeira, vibrações no solo causadas pela onda de choque e ruídos intensos.
Para minimizar os impactos e aumentar a segurança, serão implementadas ações como a colocação de telas de proteção, sinalização abrangente na área de isolamento, além de alertas sonoros com sirenes dos veículos do Corpo de Bombeiros. “O alerta representa uma maneira moderna e eficaz de informar a população exatamente quando essa informação é crucial. A mensagem pode alcançar aqueles que estão nas proximidades, até mesmo fora do perímetro de bloqueio, pois o objetivo é prevenir e ampliar o alcance da comunicação. Ao receber o aviso, a pessoa deve evitar se deslocar para a área, respeitar as interdições e aguardar a liberação oficial da Defesa Civil”, enfatiza o subsecretário do Sistema de Defesa Civil, Sandro Gomes.
Aviso
Introduzido em setembro de 2024, o Defesa Civil Alerta foi criado pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), que é ligado à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O sistema utiliza a plataforma Interface de Divulgação de Alertas Públicos (IDAP), já utilizada para o envio de avisos por SMS e outros meios.
Postar um comentário