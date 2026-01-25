A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), em colaboração com a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (SUDEC), intensificará a proteção dos cidadãos no dia da demolição do edifício Torre Palace Hotel, situado no Setor Hoteleiro Norte, enviando um comunicado oficial através do novo sistema Defesa Civil Alerta (DCA). A notificação será enviada no domingo (25) às 9h30, diretamente para os celulares na área de risco, como uma medida preventiva para aumentar a difusão da informação e reduzir a presença de pessoas na zona da operação.A tecnologia utilizada é a transmissão por celular, que permite o envio de notificações para dispositivos compatíveis sem que seja necessário um cadastro prévio e com entrega imediata, incluindo aparelhos que estejam no modo silencioso. Sendo esse um recurso de grande alcance, desenvolvido para situações de emergências, o aviso poderá ser recebido em áreas adjacentes ao local do evento, ultrapassando os limites físicos do perímetro designado.Essa iniciativa faz parte de um conjunto de medidas tomadas para assegurar que a demolição ocorra de maneira segura, seguindo os protocolos técnicos e operacionais. Durante o procedimento, existem riscos como a projeção de detritos e materiais, a criação de nuvens de poeira, vibrações no solo causadas pela onda de choque e ruídos intensos.Para minimizar os impactos e aumentar a segurança, serão implementadas ações como a colocação de telas de proteção, sinalização abrangente na área de isolamento, além de alertas sonoros com sirenes dos veículos do Corpo de Bombeiros. “O alerta representa uma maneira moderna e eficaz de informar a população exatamente quando essa informação é crucial. A mensagem pode alcançar aqueles que estão nas proximidades, até mesmo fora do perímetro de bloqueio, pois o objetivo é prevenir e ampliar o alcance da comunicação. Ao receber o aviso, a pessoa deve evitar se deslocar para a área, respeitar as interdições e aguardar a liberação oficial da Defesa Civil”, enfatiza o subsecretário do Sistema de Defesa Civil, Sandro Gomes.Introduzido em setembro de 2024, o Defesa Civil Alerta foi criado pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), que é ligado à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O sistema utiliza a plataforma Interface de Divulgação de Alertas Públicos (IDAP), já utilizada para o envio de avisos por SMS e outros meios.