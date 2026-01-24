Neste final de semana, o Distrito Federal avança em sua vacinação contra febre amarela, gripe, Covid-19, dengue e outras doenças. A Secretaria de Saúde (SES-DF) disponibiliza 50 locais para atendimento. A lista completa com os endereços e horários está acessível no site da secretaria.No sábado (24), a Feira da Vila São José, em Brazlândia, será o destaque, abrindo das 8h às 12h para atendimentos. Além disso, 49 unidades básicas de saúde (UBSs), distribuídas em 20 regiões administrativas, oferecem diversas vacinas. No domingo (25), a SES-DF também realizará atendimentos na Rua do Lazer do Guará, no mesmo horário das 8h às 12h.A recomendação é que os cidadãos levem um documento de identificação com foto e, se possível, a caderneta de imunização. É essencial visitar o site da secretaria para verificar o endereço, os horários de funcionamento e quais vacinas estarão disponíveis conforme o calendário de imunização habitual.