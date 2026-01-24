O vice-governador Daniel Vilela reforçou, nesta quinta-feira (22/1), em Goiânia, a colaboração entre o Governo de Goiás e a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG). A declaração foi feita durante a posse da nova gestão da unidade para o quadriênio 2026–2030, com Marcelo Fouad Rabahi assumindo a direção e Rui Gilberto Ferreira como vice-diretor.Durante a cerimônia, o vice-governador mencionou projetos em andamento com a colaboração do Estado, como a ampliação do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG, que opera dentro da Faculdade de Medicina. Esse projeto recebeu um investimento estatal de R$ 12 milhões, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), com foco em desenvolver soluções tecnológicas para o setor de saúde.Daniel Vilela também ressaltou o Centro de Excelência em Tecnologia e Inovação em Saúde (Ceti-Saúde), inaugurado em colaboração com a UFG. O aporte financeiro para essa iniciativa é de R$ 21,6 milhões e abrange tanto a estruturação do centro quanto editais para pesquisas que visam fortalecer o Sistema Único de Saúde.Outra ação importante é o programa Respira Goiás, desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Este programa tem como objetivo capacitar profissionais da atenção primária na identificação de sintomas de doenças respiratórias, visando aprimorar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento disponibilizados pela rede pública.