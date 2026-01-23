A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (Secti) deram início à edição de 2025 do Prêmio Goiano de Ciência, Tecnologia e Inovação.Este projeto tem como finalidade reconhecer a atuação de pesquisadores, comunicadores, instituições e empresas que se destacam na criação, gestão e disseminação do conhecimento nas áreas científica, tecnológica e inovadora, impactando de forma significativa o desenvolvimento de Goiás e do Brasil.A convocação pública busca destacar trajetórias e projetos que promovem o progresso da ciência e da inovação, fortalecendo o ecossistema estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e aproximando a pesquisa da comunidade.As propostas de indicação devem ser enviadas até as 17 horas do dia 13 de março de 2026, exclusivamente através da Plataforma Sparkx-Fapeg.De acordo com o presidente da Fapeg, Marcos Arriel, o prêmio desempenha uma função estratégica ao reconhecer aqueles que geram conhecimento e o transformam em impactos sociais.Podem ser indicados pesquisadores que residem no Brasil, comunicadores que trabalham na difusão de informações científicas, alunos de pós-graduação stricto sensu, empresas inovadoras que recebem apoio da Fapeg, além de iniciativas voltadas para a gestão em ciência, tecnologia e inovação.As indicações devem ser feitas por Instituições de Ensino Superior (IES), Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) localizadas em Goiás ou, no caso da categoria de Empresa Inovadora Destaque, pelo próprio representante legal da empresa.Pesquisador Destaque;Pesquisador Inovador;Profissional de Comunicação;Pós-Graduando Destaque;Pesquisador Goiano em destaque em outros estados;Pesquisador Goiano em destaque no exterior;Empresa Inovadora Destaque.Os ganhadores das categorias e subcategorias também poderão ser sugeridos para concorrer ao Prêmio do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) em nível nacional.Em conformidade com o Edital Confap nº 01/2025, o Prêmio Goiano de Ciência, Tecnologia e Inovação reafirma o compromisso do Governo de Goiás com o fortalecimento da ciência, inovação e comunicação científica, aumentando a visibilidade das pesquisas e de seus efeitos sociais, econômicos e ambientais.Todas as informações detalhadas sobre a convocação pública e o formulário de indicação podem ser encontradas na Plataforma Sparkx-Fapeg.