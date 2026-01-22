Em 2025, o Distrito Federal conseguiu manter a estabilidade no número de homicídios, registrando 208 ocorrências, número idêntico ao de 2024, que foi considerado o mais seguro dos últimos 48 anos. Apesar da constância nas ocorrências, o indicador de vítimas mostrou um aumento: em 2025, houve 221 vítimas, em comparação a 211 em 2024, resultando em um crescimento de 4,7%.Conforme levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), o ano de 2025 apresentou flutuações na distribuição semestral dos registros, com um aumento de 11% no primeiro semestre (passando de 99 para 110 ocorrências) em relação ao mesmo período de 2024. Entretanto, com o fortalecimento das ações estratégicas e operações integradas, guiadas pelo monitoramento contínuo dos dados de criminalidade, o segundo semestre registrou uma queda de 10% (de 109 para 98 ocorrências).Adicionalmente, o levantamento apontou que em 2025 ocorreram alguns registros com mais de uma vítima, em número superior à média histórica observada no DF, o que contribuiu para o incremento do total anual mesmo diante da estabilidade nas estatísticas de registros. Mesmo assim, o índice continua em patamares historicamente baixos: as 221 pessoas afetadas em 2025 representam o segundo menor total registrado desde 1977.Os dados indicam que a violência letal não se distribuiu de maneira uniforme pelo território: sete regiões administrativas não tiveram registros de homicídios em 2025, evidenciando a relevância da abordagem territorial e da vigilância constante nas áreas de maior risco.Em 2025, não ocorreram homicídios nas regiões do Jardim Botânico, Riacho Fundo, Candangolândia, Lago Sul, Park Way, Núcleo Bandeirante e Sudoeste. Cruzeiro e Jardim Botânico não registram esse crime há quatro anos, enquanto Candangolândia e Sudoeste estão livres de ocorrências deste tipo há dois anos.Outro aspecto importante em 2025 foi o aumento na capacidade de resposta das forças policiais. Dentro dos 208 casos de homicídio, o número de elucidações em flagrante subiu de 45 ocorrências em 2024 (22%) para 56 em 2025 (28%), refletindo uma melhor habilidade de reação imediata e fortalecendo a eficácia das ações policiais e do policiamento nas ruas. Esse resultado é fruto da atuação coordenada das forças de segurança, com colaboração integrada, uso estratégico de dados e um aprimoramento das ações de inteligência e resposta rápida.Dentre os fatores relacionados à redução notada no segundo semestre, a SSP-DF destaca as iniciativas voltadas a áreas críticas, com ênfase na prevenção e mitigação de riscos. Uma das principais ações foi a restrição no horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas, introduzida em março de 2025, além do aumento das operações em todo o Distrito Federal, intensificando as abordagens, ações e repressão qualificada em regiões estratégicas.Os efeitos da medida relacionada às distribuidoras foram evidentes no período posterior. Nos nove meses seguintes à implementação, foi observada uma queda nos registros de homicídios nas proximidades desses estabelecimentos, quando se compara ao mesmo período de 2024: 28 casos em 2024 contra 22 em 2025, representando uma redução de 21,4%.O DF obteve, em 2025, resultados significativos na diminuição dos crimes patrimoniais. As ocorrências de roubo diminuíram em todas as suas formas, com uma redução de 3.035 registros em 2025 e quedas notáveis. A maior diminuição ocorreu nos roubos a transporte coletivo, alcançando uma queda de -51,7%, com 109 crimes a menos registrados no ano anterior em comparação a 2024.As reduções também se refletiram nos roubos de veículos (-15,5%, totalizando 154 crimes a menos), nos roubos a transeuntes (-15,4%, com 1.649 ocorrências a menos) e nos furtos dentro de veículos (-14,8%, resultando em 999 casos a menos). O roubo a residências apresentou uma ligeira diminuição, registrando um crime a menos em 2025 em relação ao ano anterior.Ademais, a diminuição dos crimes patrimoniais afeta diretamente a vida cotidiana da população, pois essas ocorrências estão frequentemente ligadas aos deslocamentos e à vida nas cidades. A redução em roubos e furtos favorece uma maior sensação de segurança em espaços públicos, no transporte e em áreas de grande movimentação, promovendo assim o convívio social e a confiança nas instituições de segurança.A queda da criminalidade no Distrito Federal, especialmente a redução nos roubos de todos os tipos, é fruto de um conjunto de estratégias que incluem a cooperação entre as forças de segurança, investimento em tecnologia e inteligência, além de ações regionais que reforçam a presença institucional em áreas mais vulneráveis. Nesse cenário, iniciativas estruturantes como a Unidade Integrada de Segurança Pública (Uisp) aprimoram a abordagem contra crimes patrimoniais ao garantir uma presença contínua no território, atendimento direto aos cidadãos e planejamento colaborativo das ações.Inaugurada em dezembro de 2025, no Setor Comercial Sul, a primeira Uisp representa um modelo inovador no DF ao centralizar, em um único local, os órgãos do sistema de segurança pública, aumentando a eficácia na prevenção, resposta imediata e monitoramento em tempo real. A unidade faz parte das ações estratégicas do programa Segurança Integral, alinhadas ao Plano Distrital de Segurança Pública (Pdisp), e reforça a execução de ações direcionadas a áreas estratégicas, potencializando a proteção da comunidade e a redução dos índices de criminalidade.