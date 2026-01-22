Os créditos do Cartão Material Escolar (CME) começarão a ser depositados nas contas das famílias beneficiárias a partir de 2 de fevereiro. A informação foi revelada pela secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, durante a Reunião do Cartão Material Escolar 2026, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (21) no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), com a participação de representantes das empresas credenciadas ao programa.Estiveram presentes no evento, além da secretária de Educação, a deputada distrital Jaqueline Silva; a secretária-executiva de Desenvolvimento Social Substituta, Luanna Kim Guimarães; a diretora da Polícia Civil do DF, Ana Carolina Litran Andrade; o presidente do Sistema Fecomércio do DF, José Aparecido da Costa Freire; assim como Michel Vieira Chervinski e Ana Carolina Pereira Stangherlin, coordenador da BRBCARD e superintendente de Governo do Banco de Brasília (BRB), respectivamente.O encontro teve como objetivo esclarecer e guiar sobre o edital de chamamento público, além de apresentar o cronograma oficial e os valores previstos para a liberação dos créditos. Foi divulgada durante o evento a lista de papelarias aptas ao CME 2026, que facilitou a entrega e a ativação das maquinetas BRBPay para as empresas regularizadas, destacando as melhorias e novas funcionalidades do sistema de pagamento.O Programa Cartão Material Escolar foi estabelecido pela Lei nº 6.273/2019 e visa fornecer material didático escolar para atender às necessidades dos alunos que estão devidamente matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal, cujas famílias sejam participantes do Programa Bolsa Família.Após a disponibilização dos créditos, as famílias terão a possibilidade de adquirir os itens listados nas papelarias cadastradas pelo Governo do Distrito Federal. A lista de estabelecimentos autorizados encontra-se no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF).Têm direito à assistência os estudantes entre 4 e 17 anos que estão matriculados na rede pública de ensino do DF. O valor do auxílio varia conforme o nível de ensino: R$ 320 para alunos da educação infantil e do ensino fundamental, e R$ 240 para estudantes do ensino médio.Em 2026, estima-se que o programa vá beneficiar aproximadamente 172 mil estudantes do Distrito Federal, com um investimento previsto de R$ 52 milhões, reforçando o compromisso do governo com a educação.Estabelecido em 2019, o Cartão Material Escolar foi criado para fornecer mais autonomia às famílias, permitindo que escolhessem os itens a serem comprados, substituindo o antigo sistema de kit padronizado. No primeiro ano do programa, 64.652 alunos foram atendidos. Em 2025, o número de beneficiários chegou a 167.042, já superando essa quantidade em 2026, conforme dados preliminares do programa. A secretária Hélvia Paranaguá ressaltou o aumento total de crianças atendidas e os resultados positivos da iniciativa.