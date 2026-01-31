A Secretaria do Meio Ambiente (Sema-DF), através do Fundo Único do Meio Ambiente (Funam-DF), ampliou o período para a entrega de propostas relacionadas ao Edital de Chamamento Público nº 02/2025 – Demanda Induzida. Assim, as organizações da sociedade civil (OSCs) que desejam participar do processo seletivo terão até o dia 8 de fevereiro de 2026 para submeter seus projetos.A mudança no prazo está mencionada no item 6.1 do edital, conforme o Aviso nº 01/2026, que foi divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal em 30 de janeiro de 2026. As propostas devem ser enviadas exclusivamente por meio da plataforma eletrônica especificada no edital. Todas as informações necessárias, a documentação exigida e os critérios de avaliação podem ser encontrados no site da Sema-DF e no portal do Funam.