Ao longo de 2025, a administração do Governo do Distrito Federal (GDF) aplicou cerca de R$ 525 milhões para fortalecer a infraestrutura da rede pública de saúde. Os investimentos foram alocados em obras de ampliação, reforma de instalações e atualização de equipamentos da Secretaria de Saúde (SES-DF).A maior parte dos recursos, totalizando R$ 307,7 milhões, foi direcionada para a construção de duas novas unidades hospitalares: o Hospital Regional do Recanto das Emas (HRE) e o Hospital Clínico Ortopédico (HCO), localizado no Guará.Os hospitais regionais de Brazlândia (HRBz), Asa Norte (Hran) e Santa Maria (HRSM), além dos hospitais de Apoio de Brasília (HAB) e de Base (HBDF), também passaram por melhorias. Essas reformas, somadas, alcançam quase R$ 33 milhões.A população do DF já contava com 13 unidades de pronto atendimento (UPAs). Com um investimento de R$ 118,7 milhões, sete novas UPAs foram contratadas em junho e serão estabelecidas em Guará, Estrutural, Águas Claras, Água Quente, Sol Nascente, Arapoanga e Taguatinga.Para aumentar o suporte aos pacientes atendidos na Atenção Primária à Saúde, cinco novas unidades básicas de saúde (UBSs) estão em fase de construção. Atualmente, as 182 UBSs do DF representam a principal porta de entrada da população ao Sistema Único de Saúde (SUS).No que se refere à saúde mental, dois novos centros estão em desenvolvimento: o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi) de Recanto das Emas e o Caps III do Gama, ambos com um investimento aproximado de R$ 3,6 milhões. Em dezembro, foi inaugurado o primeiro Centro de Referência Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cretea) do DF.Com o objetivo de assegurar maior segurança, confiabilidade e continuidade nos serviços, cerca de R$ 50 milhões foram destinados à compra de novos equipamentos. Além dos avanços tecnológicos, outros R$ 60 milhões foram aplicados em ações tanto preventivas quanto corretivas para a manutenção e pleno funcionamento dos aparelhos médicos na rede pública de saúde.Em julho, foram adquiridos quase 600 equipamentos de ar-condicionado, que viabilizaram a melhora de diversos ambientes. No ano anterior, já tinham sido comprados cerca de 1,1 mil aparelhos.Além disso, a SES-DF estabeleceu parcerias para renovar seu patrimônio em colaboração com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e com o Tribunal de Justiça (TJDFT).No que diz respeito ao transporte de cargas e passageiros, foram comprados veículos de grande porte, incluindo caminhões, furgões e vans destinadas ao transporte de vacinas. Também foram firmados contratos para seguros e para o deslocamento de pacientes dependentes de hemodiálise, além de reforços na manutenção dos contratos existentes de serviços para a frota da secretaria.A contratação de serviços essenciais, que engloba vigilância humana e eletrônica, limpeza, coleta e gerenciamento de resíduos, bem como brigadas de incêndio, foi uma prioridade na estratégia de atuação.