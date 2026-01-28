A Emater Goiás deu início à entrega dos insumos agrícolas do programa Semear Social, uma iniciativa estratégica do Governo de Goiás focada na recuperação de pastagens e no fortalecimento da agricultura familiar. Essa ação combina a distribuição de kits produtivos com assistência técnica contínua, alcançando agricultores em todas as partes do estado.Lançado no final do ano passado, o Semear Social é desenvolvido em colaboração com o Governo de Goiás e faz parte das políticas públicas que buscam promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável no meio rural.Serão distribuídos um total de 17 mil kits de insumos agrícolas, com um investimento de R$ 15,8 milhões, financiado através do Fundo Protege, que está vinculado ao Gabinete de Políticas Sociais.Para assegurar que a distribuição seja eficiente e atenda diferentes regiões, os insumos estão sendo entregues a partir de 15 unidades locais da Emater Goiás, que atuam como polos regionais. As unidades estão localizadas em:Iporá;Ipameri;Formosa;Luziânia;Anápolis;Palmeiras;Quirinópolis;Goiás;Uruaçu;Porangatu;Rio Verde;Morrinhos;Posse;Cavalcante;Ceres.Esses municípios polos garantem cobertura para todo o estado.De acordo com o presidente da Emater Goiás, Rafael Gouveia, o programa simboliza algo além da simples entrega de insumos.As distribuições do Semear Social já ocorreram em várias partes do estado, beneficiando o Assentamento Marcos Correia Lins, em São Domingos, assentamentos na cidade de Uruaçu, e também nos municípios de Panamá, Niquelândia, Colinas do Sul e Sanclerlândia.Uma das intervenções mais recentes foi em Varjão, onde 45 agricultores receberam insumos agrícolas. Entre eles está o produtor Antônio, que tem anos de experiência no cultivo de milho. Para ele, o suporte chega em um momento crítico.