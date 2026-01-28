O Hospital Regional da Asa Norte (Hran) concedeu alta clínica nesta terça-feira (27) a três vítimas de uma queda de raio na Praça do Cruzeiro que ocorreu no domingo (25). Ao todo, a instituição, que faz parte da Secretaria de Saúde (SES-DF), atendeu 14 pacientes que receberam tratamento imediato e todos os cuidados necessários.A Unidade de Queimados do Hran é reconhecida pelo tratamento especializado nesse tipo de lesão. Pessoas com queimaduras, tanto do Distrito Federal quanto das áreas circunvizinhas, são encaminhadas para esse setor, onde encontram uma equipe multidisciplinar e um atendimento que prioriza o bem-estar do paciente.Sávio Bezerra é um dos pacientes atendidos. Ele sofreu um acidente de trabalho grave e foi internado na Unidade de Queimados em novembro. Um cabo de alta tensão causou queimaduras de segundo e terceiro graus em sua pele. Após um mês de tratamento para as feridas em seus braços e coxa, o jovem de 29 anos está prestes a ter alta.A assistência humanizada, contínua e especializada é uma prioridade nesse setor. Por isso, no Hran, o tratamento não é encerrado após a alta: a equipe continua a acompanhar o paciente. Sávio ainda voltará para realizar curativos e continuar com a fisioterapia, por exemplo.Quem necessita dos serviços da Unidade de Queimados do Hran pode confiar em uma equipe abrangente e experiente: médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e assistente social. A abordagem multidisciplinar visa atender todas as necessidades do paciente, facilitando uma recuperação integral.Essa assistência reflete a complexidade do caso. Queimaduras de primeiro grau são tratadas no ambulatório. Já as queimaduras de segundo e terceiro graus afetam áreas maiores do corpo e, com frequência, exigem internações além de cuidados intensivos.Em 2025, a unidade contabilizou 6.934 atendimentos, dos quais 3.179 foram realizados no pronto-socorro, 3.147 no ambulatório de queimaduras agudas e sequelas, 187 internações na enfermaria e 421 procedimentos cirúrgicos.Os fatores mais frequentes para queimaduras incluem o contato com líquidos aquecidos ou chamas diretas. Isso indica que a cozinha, na maioria das situações, representa o local mais arriscado dentro da residência. Choques elétricos, especialmente com fios de alta tensão, como o ocorrido com Sávio, podem resultar em lesões variadas, além de desencadear complicações como convulsões e desmaios.Em caso de acidente, o primeiro passo deve ser interromper o processo de queimadura utilizando água limpa em grande quantidade ou abafando a área afetada. Depois, é essencial esfriar a região lesada com água em temperatura ambiente ou fria por, no mínimo, 20 minutos. Por fim, é necessário procurar imediatamente um serviço de saúde, que pode ser uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou um pronto-socorro nos hospitais que compõem a rede pública regional.