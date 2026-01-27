O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que irá se candidatar ao Senado Federal nas eleições de 2026, pondo fim às dúvidas sobre sua possível desistência e formalizando sua participação na corrida por uma das duas vagas do DF no Congresso Nacional.
Essa confirmação acontece em um momento de reestruturação tanto no cenário político local quanto nacional, com partidos e líderes ajustando suas táticas para o próximo período eleitoral. Ao reafirmar sua pré-candidatura, Ibaneis indica que pretende transferir sua vivência no Executivo do Distrito Federal para o Legislativo em nível federal, onde o Senado desempenha um papel crucial nas decisões institucionais do país.
A ação do governador tem um efeito direto sobre o cenário político do DF. Para se candidatar, Ibaneis precisará se afastar da liderança do Governo do Distrito Federal dentro do prazo estipulado pela legislação eleitoral, o que abre margem para novas negociações no Executivo local e intensifica o debate sobre sucessão e continuidade na gestão.
Nos bastidores, a confirmação também afeta as alianças partidárias e as táticas eleitorais, além de incentivar a participação de outras figuras na disputa. A corrida para o Senado em 2026 deve captar a atenção significativa dos eleitores de Brasília, uma vez que a Casa é responsável por funções estratégicas, como a análise de indicações, julgamentos políticos e o controle institucional.
Com a pré-candidatura oficializada, Ibaneis agora faz parte do grupo de lideranças que estarão presentes nas discussões eleitorais no Distrito Federal nos próximos meses, em um cenário caracterizado por disputas antecipadas e rearranjos políticos.
"Mais uma vez, tenho acompanhado informações divulgadas por portais de notícias e outros canais de comunicação afirmando que eu não serei candidato ao Senado.Venho, de forma clara e objetiva, reafirmar minha pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, com o compromisso de seguir trabalhando por todos os brasilienses.Somos um governo sério, de trabalho, que tem, sim, o reconhecimento da população. Esse reconhecimento se reflete nas obras entregues, nos programas sociais implementados e em tudo o que construímos ao longo dos últimos sete anos.Por isso, reafirmo minha pré-candidatura ao Senado e tenho plena convicção de que o nosso projeto será vitorioso", diz Ibaneis Rocha, governador do DF.
