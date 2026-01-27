"Mais uma vez, tenho acompanhado informações divulgadas por portais de notícias e outros canais de comunicação afirmando que eu não serei candidato ao Senado.

Venho, de forma clara e objetiva, reafirmar minha pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, com o compromisso de seguir trabalhando por todos os brasilienses.

Somos um governo sério, de trabalho, que tem, sim, o reconhecimento da população. Esse reconhecimento se reflete nas obras entregues, nos programas sociais implementados e em tudo o que construímos ao longo dos últimos sete anos.

Por isso, reafirmo minha pré-candidatura ao Senado e tenho plena convicção de que o nosso projeto será vitorioso", diz Ibaneis Rocha, governador do DF.