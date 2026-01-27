O Governo do Distrito Federal recebeu o selo Esmeralda do programa Cidade Abraçar, uma certificação que destaca o fortalecimento da atenção primária no diagnóstico e cuidado de pacientes com enfermidades respiratórias. A entrega da placa de reconhecimento ocorreu nesta segunda-feira (26), na sede da Secretaria de Saúde (SES-DF).Essa iniciativa trouxe benefícios diretos tanto para a população do DF quanto para a gestão da saúde. Com o apoio técnico do programa, a SES-DF mapeou a trajetória do paciente com sintomas respiratórios, detectando gargalos históricos e reestruturando processos que antes causavam longas esperas e dificuldades no acesso ao diagnóstico e tratamento.Entre os principais avanços na rede pública estão a uniformização do fluxo para solicitar espirometria pela atenção primária, a implementação da estratificação de risco após o exame e o monitoramento mensal das filas de espera. Essas ações possibilitaram priorizar os casos mais críticos, otimizar o uso dos serviços e oferecer maior previsibilidade no atendimento no SUS.Como resultado prático da colaboração, o tempo de espera para a realização da espirometria foi reduzido para metade e a jornada do paciente na linha de cuidado respiratória diminuiu de quase dois anos para cerca de 12 meses, entre julho e novembro de 2025. No último ano, mais de 2,5 mil exames foram realizados e mais de 320 profissionais da rede pública foram capacitados, elevando a competência técnica das equipes e qualificando o atendimento em todas as áreas do DF.O programa Cidade Abraçar, coordenado pela empresa farmacêutica Boehringer Ingelheim, oferece assistência técnica aos gestores públicos para aprimorar a atenção básica e estruturar linhas de cuidado sustentáveis. O selo Esmeralda é otorgado a aqueles que cumprem critérios técnicos rigorosos, como treinamento das equipes, organização dos processos assistenciais e monitoramento sistemático das filas.