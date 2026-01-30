A Patrulha Detran, uma equipe do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), aumentou a frequência de suas operações nas áreas internas do estado, visando a remoção de veículos que foram abandonados nas vias públicas. Essa ação busca oferecer mais segurança, saúde e melhorar a mobilidade nas cidades.Além de atrapalharem o fluxo do trânsito, esses veículos, que estão em estado de carcaça e sucata, acumulam sujeira e água parada, o que favorece a criação de focos do mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O perigo se intensifica durante a temporada de chuvas.Na cidade de Terezópolis de Goiás, foram retirados quatro veículos abandonados. Por sua vez, em Jussara, a equipe removeu 17 carcaças que já se encontravam em estado avançado de degradação. Essas ações foram motivadas por relatos da comunidade.A remoção está respaldada no artigo 279-A do Código de Trânsito Brasileiro, que permite a retirada de veículos deteriorados, acidentados ou abandonados, mesmo na ausência de infrações de trânsito.A comunidade pode ajudar a Patrulha Detran. Ao notar veículos abandonados em espaços públicos, é possível solicitar o serviço ligando para o número 154.