Os fomento de até R$ 20 mil será concedido por desafio, e a startup também ganhara acesso direto ao mercado goiano, juntamente com suporte técnico especializado do Hub Goiás, que é o primeiro centro público de excelência em empreendedorismo inovador na região Centro-Oeste.



Desafios

Os desafios desta edição abrangem questões como a automação de estoques e inteligência de dados em vendas digitais, além do desenvolvimento de produtos com receitas recorrentes e a otimização de fluxos em clínicas de saúde. O intuito é substituir processos manuais e obsoletos por fluxos digitais ágeis que promovam um crescimento sustentável dos negócios locais.



O Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto, ressalta que o programa transcende a mera digitalização técnica.



Como participar

Para o processo seletivo, é necessário enviar um vídeo de apresentação com duração máxima de 5 minutos, além de demonstrar a capacidade técnica da startup para resolver o desafio escolhido. Informações completas podem ser encontradas no site do programa: hubgoias.org/e-goias.



Hub Goiás

Localizado em uma área de 2 mil m² no Setor Leste Universitário, em Goiânia, o Hub Goiás é o primeiro Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador do setor público na Região Centro-Oeste do Brasil. Ele foi projetado para funcionar como um escritório compartilhado de trabalho, além de oferecer espaços multifuncionais para reuniões, capacitações e eventos abertos à comunidade, com planos para abrigar programas de aceleração de novos empreendimentos.



Essa iniciativa é uma criação do Governo de Goiás, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e está sob a gestão da Porto Digital, empresa que adminstra um dos principais distritos de inovação da América Latina e um dos mais destacados ambientes de inovação do Brasil.



