Quando o crédito do Cartão Gás é disponibilizado, Maria do Socorro de Lima sente um alívio. O auxílio de R$ 100 a cada dois meses possibilita que ela, seu marido e sua filha Ana Clara, de 19 anos, consigam sustentar o lar sem precisar optar entre comprar gás ou arcar com outras despesas essenciais.O Cartão Gás, que beneficia famílias como a de Maria do Socorro, já recebeu mais de R$ 167 milhões em investimentos desde 2021. Originado como uma ação emergencial para lidar com os efeitos sociais e econômicos da pandemia de covid-19, o programa rapidamente se transformou em uma política permanente para oferecer suporte a famílias em vulnerabilidade.Desde agosto de 2021, o programa assistiu 1.672.923 famílias em todo o Distrito Federal, disponibilizando um crédito bimestral de R$ 100 para a aquisição de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo, em embalagem de 13 kg).Atualmente, o gerenciamento do programa Cartão Gás está sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), que é encarregada de selecionar os beneficiários e credenciar as empresas envolvidas no programa. Para ter acesso ao benefício, é necessário satisfazer os seguintes requisitos:Estar registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;Ter uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo;Ter informado a destinação de parte da renda para a compra de gás liquefeito de petróleo (GLP) no respectivo cadastro;Residir no Distrito Federal;Não estar em situação de rua ou em acolhimento institucional coletivo;Ter 16 anos ou mais.A concessão do benefício do Programa Cartão Gás é feita automaticamente, com base nas informações fornecidas pela família no Cadastro Único. Não é preciso fazer um pedido. A família deve simplesmente estar cadastrada no Cadastro Único do DF e atender a todos os critérios do programa.