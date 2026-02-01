Além dos benefícios contínuos de assistência social, o Governo do Distrito Federal (GDF), por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes-DF), disponibiliza apoio financeiro para famílias que se encontram em situações de vulnerabilidade temporária ou que enfrentam emergências, por meio dos auxílios Vulnerabilidade e Excepcional. Esses benefícios eventuais são direcionados a ajudar a população de baixa renda — com rendimento per capita igual ou inferior a meio salário mínimo — que reside no DF e está registrada no CadÚnico, auxiliando no enfrentamento de cenários críticos.O Auxílio Vulnerabilidade é destinado às famílias de baixa renda que estão enfrentando algum tipo de crise que intensifique sua vulnerabilidade social. Esse benefício pode ser concedido em duas categorias: uma quantia em dinheiro no valor de R$ 408, possibilitando até seis parcelas ao longo do ano; e passagem interestadual — com uma concedida durante um período de 12 meses —, para o retorno ao local de origem ou troca de residência em situações de risco ou violência.Por sua vez, o Auxílio Excepcional é um benefício pensado para famílias ou indivíduos que perderam a moradia devido a desastres, calamidades públicas, riscos geológicos ou de saúde; desocupação de áreas ambientais; relocação e assentamentos; além de situações de rua ou risco pessoal extremo. O valor pode chegar a R$ 600 mensais, por até seis meses, com a possibilidade de prorrogação por um período equivalente.As famílias que têm interesse em obter esses benefícios podem fazer a solicitação em qualquer uma das unidades de assistência da Sedes-DF, como os centros de referência de Assistência Social (Cras) e Especializado de Assistência Social (Creas), além das unidades do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centros Pop). A autorização é condicionada ao contexto de vida de cada indivíduo.